Die Tempobremse gilt demnach schon bald auf der Laube, der Bodanstraße, der Mainaustraße in Allmannsdorf beiderseits der Abzweigung der Schiffstraße sowie im Zentrum von Wollmatingen auf der Radolfzeller Straße. Die Grundlage dafür hat am Dienstag der Technische und Umweltausschuss geschaffen, ebenso für ein nächtliches 30er-Limit auf der Reichenaustraße zwischen Ebert- und Sternenplatz. Die Grundlage dafür liefert der Lärmaktionsplan, den die Politik einstimmig billigte.

Auch hier gilt bald Tempo 30: Für weite Teile des Konstanzer Altstadtrings führt die Stadt ein strengeres Limit ein – Grund ist der Lärmschutz. | Bild: Jörg-Peter Rau

In Zukunft könnte es aber noch weitere Strecken geben, auf denen nicht mehr mit 50, sondern nur noch mit 30 Stundenkilometern gefahren werden darf. Allerdings sind die Voraussetzungen dort anders – auf der Eichhornstraße in Richtung Hörnle, aber auch auf der Friedrichstraße wäre das so genannte Vorbehaltsnetz die Grundlage für eine Herabstufung. Ob diese Strecken aus der Liste der wichtigsten Verkehrsachsen herausfallen, will die Verwaltung mit einer Bürgerbeteiligung ermitteln.

Die Diskussion im Technischen und Umweltausschuss verlief über weite Strecken sehr sachlich, was angesichts der emotionalen Kraft des Themas nicht unbedingt zu erwarten war. Überraschend viele Stadträte erklärten, dass sie Tempo 30 im Stadtgebiet für den Normalfall und Tempo 50 für eine Ausnahme halten. So plädierten nicht nur die Politiker der Freien Grünen Liste für eine Tempobremse. Auch Anselm Venedey (Freie Wähler) sprach sich für eine "Basisgeschwindigkeit 30" aus.

Einige Politiker sagen: Kümmert Euch lieber um die Ampelschaltungen

Allerdings wurden auch Forderungen an die Verwaltung laut, die eigentlichen Gründe für das teilweise mühsame Vorankommen auf Konstanzer Straßen zu beseitigen. So kritisierte Alfred Reichle (SPD) die Ampelschaltungen, die die Autofahrer mehrfach auf kurzer Strecke zum Bremsen und Beschleunigen zwingen und so für Lärm und Abgase sorgten. Heinrich Fuchs (CDU) erinnerte an die Bedenken von Feuerwehr und Rettungsdiensten: Einerseits müssten die Freiwilligen schnell zur Wache gelangen können, andererseits gebe auch Blaulicht keinen Freibrief für beliebige Tempo-Übertretungen.

Während die 30er-Bereiche aufgrund von Lärmschutz mit dem Beschluss nun eingerichtet werden könnten, bleiben die Friedrichstraße, die Schwaketenstraße, sowie die Ried- und Kindlebildstraße in Wollmatingen zunächst in der Diskussion. Nach den Sommerferien lade die Stadt zu einem Info-Termin die Bürger ein, kündigte Sebastian Nadj aus der Bauverwaltung an. Ziel sei es, den auch von vielen Stadträten kritisierten Flickenteppich nach der Einrichtung von teilweise ganztägig, teilweise nur tagsüber unter der Woche geltenden Tempo-30-Bereichen vor Schulen, Kindergärten und Pflegeheimen aufzulösen. Auf vielen Strecken in Konstanz ändert sich ihretwegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf kurzer Entfernung mehrmals.

