Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet: Es scheint tatsächlich möglich, das Telekom-Hochhaus für eine Wohnnutzung umzubauen. Das ist ein mutiger Schritt des Investors BPD und eine gute Entwicklung für Konstanz. Leerstehende, unvermietbare Büros helfen in dieser Stadt niemandem weiter, Wohnraum dagegen wird dringend gebraucht. Und zwar – auch wenn das manche aus ideologischen Gründen ablehnen – gerade im Eigentum.

Von der neuen Entwicklung in Petershausen gehen aber auch noch andere Signale aus. Nicht nur die derzeitige Nutzung des markanten Gebäudes hat noch Luft nach oben, sondern auch die Geschwindigkeit, in der neue Projekte entstehen. Gut möglich, dass es nicht die letzte Umnutzung sein wird. Auch dehalb muss die Stadt überlegen, wie sie auch solche Vorhaben der Verpflichtung unterwirft, alle Einkommensklassen zu versorgen.

Und noch eine Debatte könnte auf Konstanz zukommen – die der Höhenentwicklung. Wer sparsamen Umgang mit Fläche und gleichzeitig viel öffentliches Grün will, kommt nicht umhin, höher zu bauen. Auch so ein Thema an der Schwelle zur Großstadt.

