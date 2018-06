Definieren sich Menschen mit ihrer und durch ihre Arbeit? Oder wird dem Individuum durch seine berufliche Stellung der Status in der Gesellschaft zugewiesen? Wie beherrschen Machtstrukturen den beruflichen Alltag?

Ensemble entwickelt das Stück selbst

Mit all diesen Fragen haben sich die Mitwirkenden des Generationenclubs am Jungen Theater Konstanz unter Leitung von Theaterpädagogin Stéphanie Dreher und der künstlerischen Mitarbeiterin Fiona Schiffer intensiv auseinandergesetzt. Entstanden ist nun die Eigenproduktion „Arbeit, Arbeit, Arbeit“, die die Arbeitswelt widerspiegelt, teilweise mit Mitteln des absurden Theaters.

Ein Thema für jede Generation

Mit großer Spielfreude wirken die Laienschauspieler im Alter von 20 bis 77 Jahren mit, berichtet Stéphanie Dreher. „Es ist nicht einfach, ein Universalthema zu finden, das alle Generationen betrifft“, stellt sie fest. „Das Thema Arbeit betrifft jede Generation“, aber jede Altersklasse gehe anders damit um. Umso interessanter war die Arbeit an der Eigenproduktion, denn die Akteure brachten auch persönliche Erfahrungen ein und gestalteten das Stück mit.

Theater arbeitet gern auch mit Laien

Das Arbeiten mit Laienschauspielern sei eine Besonderheit des Konstanzer Theaters, betont Dreher. „Es ist der Wunsch von Christoph Nix, dass die Bürger mehr beteiligt sind“, stellt sie fest und verweist gleichzeitig auf die vielen Komparsen, die aktuell bei der Freilichtinszenierung „Cyrano de Bergerac“ auf dem Münsterplatz mitwirken. Beim Generationenclub stünden der Prozess, Gruppendynamik, Vertrauen und das Miteinander im Vordergrund, das ein künstlerisches Ergebnis zur Folge habe. Das Ergebnis dieser Arbeit heißt in diesem Falle „Arbeit, Arbeit, Arbeit“.

Wenn das Betriebsfest Abgründe aufzeigt

Das Stück spielt keineswegs in einer weltweit tätigen Firma oder in einem Startup-Unternehmen. „Das Setting ist ein Betriebsfest“, erzählt Fiona Schiffer und fügt an: „Ein interessanter Punkt, eine Schnittstelle, wo sich Freizeit und Beruf vermischen. Gleichwohl sieht man auch die Grenze zwischen Beruf und Privatleben.“

Pessimistisch oder einfach nur realistisch?

Zugleich zögen sich die Machtstrukturen auch in diesem Zwischenbereich durch. „Die Gesellschaft ist auf Leistung und Ergebnis fokussiert, nicht auf das Wohl des Individuums. Machtpositionen sind sehr präsent und beinahe allgegenwärtig“, meint Stéphanie Dreher, die sich fragte, ob ein Aufbegehren, ein Widerstand des Einzelnen gegen diese Machtstrukturen überhaupt möglich ist. „Unser Stück ist in dieser Frage pessimistisch“, stellt sie fest, und Pressesprecherin Dani Behnke kommentiert spontan: „Das bedeutet: realistisch.“

Die Eigenproduktion wird aber kein düsteres, bedrückendes Spiel, auch der moralische Zeigefinger wird nicht erhoben. Das Thema werde auf „eine absurde Art“ dargeboten, „so dass man darüber lachen kann“, so Dreher. Es gebe groteske Szenen, die amüsieren, aber nicht immer ein befreiendes Lachen erwirken, sondern den einen oder anderen aufgrund des Wiedererkennungswerts nachdenklich stimmen sollen.

Dass zuweilen der Spiegel vorgehalten werde, sei gewollt. „Wir zeigen keine Utopien, sondern eine Vision der realen Arbeitswelt“, sagt Stéphanie Dreher.

Nachdenklichkeit und Humor

Dabei bedient sich der Generationenclub auch wieder gerne aufwendiger, ausdrucksstarker Bilder. „Beim Bühnenbild versuchen wir eine Wand aus Sektgläsern zu bauen“, gibt Stéphanie Dreher ein Beispiel. Damit will sie die Frage in den Raum werfen: „Was ist sinnvoll an dieser Arbeit?“ Stress und Burnout seien aktuelle Top-Themen, aber auch Bore-Out, „die Sinnlosigkeit des Tuns, das die Leute fertig macht“. Die Arbeit kann so zum Tanz am Abgrund werden.

Sicher ist: Die Eigenproduktion des Generationenclubs ist ein vielschichtiges Stück über die Arbeit, deren soziale Macht und die Risiken und Nebenwirkungen, zwischendurch mit einem Augenzwinkern.

"Arbeit, Arbeit, Arbeit" Stück und Akteure: Stéphanie Dreher, Theaterpädagogin am Jungen Theater Konstanz, hat gemeinsam mit Fiona Schiffer und Dramaturg Daniel Grünauer mit dem Generationenclub die Eigenproduktion „Arbeit, Arbeit, Arbeit" geschaffen. Es wirken mit: Franziska Blietz, Elke Bohnet-Link, Claudia Brandstäter, Mona Eißler, Anita Fitz, Anja Glaner, Sonja Göggelmann, Pia Göser, Christaluisa Huber, Elisabeth Jansen, Milda Jasiunaite, Karin Prengel, Ajit K. Reineking-Thurner, Giulia Salamone, Ann-Christin Wegner und Tina Wentzel.

Die Premiere findet am Freitag, 6. Juli, um 20 Uhr in der Werkstatt in der Inselgasse statt. Weitere Vorstellungen sind am 7., 8. und 21. Juli zur selben Zeit am selben Ort. Karten für die Eigenproduktion sind erhältlich an der Theaterkasse, Konzilstraße 11, sowie via E-Mail an: theaterkasse@konstanz.de (as)

