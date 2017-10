Konstanz Tagung im Kloster Hegne über die Zukunft der Kirche

Eine Tagung im Kloster Hegne befasste sich mit Modellen einer partizipativen Kirchenorganisation.

Der Blick in die Pfarreien zeigt, dass an vielen Orten die traditionellen Formen kirchlichen Lebens mehr und mehr zurückgehen. So bleiben immer mehr Kirchenbänke während der Gottesdienste leer, und kirchliche Vereine und Gruppierungen kämpfen mit Überalterung. Zugleich sind Sinnsuche, Gemeinschaft und Religiosität für viele Menschen weiterhin ein zentrales Thema. Soll in den Pfarreien und Seelsorgeverbänden deshalb nun eine Abbruch- oder Aufbruch-Stimmung herrschen?

Zu letzterem, der Aufbruch-Stimmung, ermutigte die Tagung "Kirchenentwicklung visionär, geistlich und praktisch" die vom Referat Bildung des Klosters Hegne und der Diözesanstelle Bodensee-Hohenzollern drei Tage lang im Kloster Hegne durchgeführt wurde – so eine Pressemitteilung der Veranstalter. Rund 50 Seelsorger und Ehrenamtliche beschäftigten sich mit neuen Formen gelebten Christseins und der Kirche. Geleitet wurde die Veranstaltung von Christian Hennecke und Gabriele Viecens, die sich seit vielen Jahren mit dem Thema Kirchenentwicklung beschäftigen und in vielen Teilen der Weltkirche nach neuen Formen gelebten Glaubens gesucht haben. Sie machten deutlich, dass Kirche sich nicht nur im sonntäglichen Gottesdienst ereignet, sondern an unzähligen anderen Orten, etwa dem kirchlichen Kindergarten oder der Hospiz-Gruppe.

Dekan Matthias Zimmermann aus Engen erzählte, wie er bei einer Reise auf die Philippinen neue kirchliche Aufbrüche kennenlernen durfte und fragt sich, wie Vergleichbares in Deutschland gelingen könnte. Deutlich zeigte sich im Verlauf der Veranstaltung, dass es Erfolgsfaktoren gibt, die den Weg in die Zukunft ermöglichen: mit dem Abschied vom "Weiter so", einer attraktiven Vision, die von vielen geteilt und mitgetragen wird, der Beteiligung vieler und dem Blick auf die Menschen und Herausforderungen vor Ort.

Das durchweg positive Fazit der Teilnehmenden machte deutlich, dass die Tagung ein Erfolg war. Geplant werden nun Folgeveranstaltungen: eine Summerschool mit Verantwortlichen von den Philippinen und Netzwerktreffen der Verantwortlichen von Projekten kirchlicher Aufbrüche.

Interessenten können sich bei der Diözesanstelle Bodensee-Hohenzollern in einen Newsletter eintragen unter der Internet-Adresse www.dst-bh.de/newsletter