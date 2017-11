vor 1 Stunde Philipp Zieger Konstanz Tätliche Auseinandersetzung bei Veranstaltung von linker Hochschulgruppe an der Uni Konstanz

Mit einer tätlichen Auseinandersetzung an der Universität beschäftigt sich die Kriminalpolizei. Beamte sind am Dienstagabend an die Hochschule gerufen worden, nachdem es zu einer Prügelei gekommen war.