Konstanz Studenten geben Klosterkirche ihr Portal zurück

Aus einer vagen Idee wird ein dauerhaftes Kunstwerk: Das Portal der einstigen Klosterkirche in Petershausen kommt nach Konstanz zurück. Nicht im Original – das wertvolle Kunstwerk aus der Zeit der Romanik bleibt im Badischen Landesmuseum Karlsruhe. Auch nicht als einfache Kopie. Sondern als moderne Arbeit aus solidem Stahl, das am Sternenplatz daran erinnern wird, dass hier einst ein geistiges Zentrum von Stadt und Region lag. 2018 soll das Portal an seinem urspünglichen Standort und sogar auf den fast 1000 Jahre alten Fundamenten wieder emporragen. Das bestätigten am Mittwoch Pfarrer Andreas Rudiger und Wolfgang Müller-Fehrenbach vom Verein Petershauser Orgelkultur, der nach Einweihung der Konzilsorgel nun dieses Projekt vorantreibt.

Für Hanna Baumann, die soeben ihr Architektur-Studium an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) abgeschlossen hat, ist es ein ungewöhnlicher Einstieg ins Berufsleben. Sie beschäftigt sich jetzt damit, wie fünf Meter hohe Scheiben aus Stahl geschnitten werden. Das Portal will sie in der exakten Originalgröße zeigen, hat aber für die Gestaltung moderne Formen gewählt. Die Idee, die Bögen und Figuren als eine Art durchbrochene Platte zu interpretieren, überzeugte nicht nur eine Jury, die über die Master-Arbeiten von angehenden Architekten und Kommunikationsdesignern zu entscheiden hatte. Auch der Gestaltungsbeirat war von der Arbeit überzeugt, die Hanna Baumann zusammen mit Eva Hillemeyer und Anja Riedesser entworfen hatte.

Petershausen ein Stück seiner Identität zurückzugeben, das ist das Ziel von Pfarrer Andreas Rudiger. Er erinnert daran, dass das Kloster für Konstanz von großer Bedeutung war – mit der Bezeichnung Klosterkaserne für das Areal zwischen Spanierstraße, Mainaustraße, Bahnlinie und Petershauser Straße ist es bis heute in der Stadt präsent. Und Müller-Fehrenbach denkt schon einen Schritt weiter: Der Entwurf von Hanna Baumann sieht für eine fernere Zukunft auch vor, das Kirchengebäude selbst mit einer offenen Holz-Konstruktion ins Stadtbild zurückzuholen.

Für den Moment werben die Initiatoren des Projekts um Spenden für den ersten Teil. Rund 100 000 Euro kostet es, das Kirchenportal wieder sichtbar zu machen. Vor der Summe haben die Akteure keine Angst, haben sie doch für die Orgel ein Mehrfaches an Spenden mobilisiert. Auch diesmal sind sie so entschlossen, dass der Termin für die Einweihung bereits steht: Es ist der 10. Mai 2018, Christi Himmelfahrt.



Ein Stück Geschichtein Petershausen

Der heutige Stadtteil Petershausen hat seinen Namen von einer Kirche St. Peter, die vor mehr als 1000 Jahren ähnlich wie der Petersdom in Rom über den Fluß hinüber die Bischofsstadt Konstanz prägen sollte.