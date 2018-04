Konstanz Stromausfall in der Konstanzer Innenstadt: Ein doppelter Kurzschluss in Erdleitung war die Ursache

Stromausfall in der Konstanzer Innenstadt: Ein doppelter Kurzschluss in Erdleitung war die Ursache

Zwischen Inselhotel und Bodanstraße ist es am Dienstagabend zu einem längeren Stromausfall gekommen. Die Feuerwehr wurde alarmiert, nachdem es in einem Kanal in der Dammgasse zu mehreren Detonationen gekommen war. Auch der Bahnverkehr war betroffen. Wir beantworten wichtige Fragen zum Vorfall.

Stadtwerke und Feuerwehr fanden schließlich gemeinsam die Ursache: Es war zum Kurzschluss an einer Muffe gekommen, darüber entzündete sich Methangas im Kanal und es kam zur Explosion.

Was genau ist ein Erdschluss an einer Muffe?

Es handelt sich dabei um einen Kurzschluss an einer Kabelverbindung, die in der Erde verlegt ist, wie Christopher Kutschker, Pressesprecher der Feuerwehr, erläutert. "Es geht dabei um Hochspannungsleitungen mit etwa 20.000 Volt Spannung". In diesem Fall habe sich das Öl, das für die Muffe verwendet wird, erhitzt, dadurch sei es zum Kurzschluss gekommen.

Wie kommt es zur Entzündung des Methangases?

Faulgase in Abwasserleitungen sind ganz normal, erläutert Kutschker, normalerweise fehle aber eine Zündquelle. Durch den Kurzschluss habe sich das Gas erst entzünden können, so kam es zu den Detonationen.

Wie gefährlich ist diese Situation?

"Die Menge an Gas in dem Abwasserkanal ist nicht so hoch, dass es gravierend gefährlich sein kann", sagt Kutschker. Im schlimmsten Fall hätte die Detonation einen Gullydeckel anheben können. Am gestrigen Abend habe keine Gefährdung für Menschen bestanden. "Das Problem war eher, dass wir die Ursache nicht kannten. Uns wurde ein Gasgeruch gemeldet, wir versuchten zunächst, eine sichere Situation herzustellen."

Wie wurde die Ursache dann erkannt?

Dies gelang mithilfe der Stadtwerke. Die Vermutung habe bestanden, dass die Ursache mit einem Stromkabel zu tun habe. Die Fachleute der Stadtwerke fanden die Quelle schließlich, so dass weitere Explosionen verhindert wurden.

Wie sicherte die Feuerwehr die Umgebung?

Die Feuerwehr sperrte die Hotels un der Nachbarschaft und das Parkhaus in der Dammgasse. "Letzteres geschah, um durch die Motoren nicht eine weitere entzündliche Quelle zu liefern", sagt Kutschker. Eine Evakuierung sei aber nicht nötig gewesen, da die gemessene Menge an Gas in der Umgebung nicht besonders hoch gewesen sei.

Wie lang kam es zum Stromausfall?

Die ersten Haushalte konnten nach etwa eineinhalb Stunden zugeschaltet werden, wie die Stadtwerke mitteilen, nach mehr als zwei Stunden gab es überall wieder Strom.

Wer war sonst betroffen?

Auch das Stellwerk Konstanz der Bahn war vom Stromausfall betroffen, wie die Bundespolizei meldet, der Zugverkehr musste vorübergehend eingestellt werden. Zwischen Konstanz und Radolfzell wurde Schienenersatzverkehr eingerichtet. Ab 22.40 Uhr verlief der Zugverkehr wieder normal.