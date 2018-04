Konstanz Stromausfall in der Konstanzer Innenstadt: Ein doppelter Kurzschluss an einer Kabelverbindung ist die Ursache

Stromausfall in der Konstanzer Innenstadt: Ein doppelter Kurzschluss an einer Kabelverbindung ist die Ursache

Zwischen Inselhotel und Bodanstraße ist es am Dienstagabend gegen 20 Uhr zu einem längeren Stromausfall gekommen. Die Feuerwehr wurde alarmiert, nachdem es in einem Kanal in der Dammgasse, an der Ecke zur Raueneckgasse zu mehreren Detonationen gekommen war. Wir beantworten wichtige Fragen zum Vorfall.

Stadtwerke und Feuerwehr fanden schließlich gemeinsam die Ursache: es war zum Kurzschluss an einer Muffe, einer Kabelverbindung, gekommen, darüber habe es eine Druckentladung über einem Kanal gegeben.

Was genau ist ein Erdschluss an einer Muffe?

Es handelt sich dabei um einen Kurzschluss an einer Kabelverbindung, die in der Erde verlegt ist, wie Christopher Kutschker, Pressesprecher der Feuerwehr, erläutert. "Es geht dabei um eine Hochspannungsleitung mit etwa 20.000 Volt Spannung". In diesem Fall habe sich das Öl, das für die Muffe verwendet wird, durch den Kurzschluss erhitzt, dadurch kam es zur Detonation.

Zunächst wurde vermutet, dass Methangas, das in jedem Kanal vorhanden ist, sich entzündete. Zu einer Explosion kam es aber nicht

Dass Faulgase in Abwasserkanälen auftreten, ist ganz normal. Durch das Platzen der Muffe sei es aber lediglich zu einer Druckentladung gekommen, erläutert Ulrike Hertig, Leiterin der Entsorgungsbetriebe. Das Stromkabel habe sich in direkter Nähe zum Kanal befunden, daher wurde der Gullydeckel durch die Entladung bewegt. Die Messungen, die Mitarbeiter der EBK vornahmen, hätten keine erhöhte Konzentration von Methan ergeben. Dass eine geringe Menge Methangas verpufft sei, könne man nicht ausschließen. "Im Moment begutachten wir den Kanal weiter, um auszuschließen, dass es weitere mechanische Schäden gegeben hat oder diese zu beheben", sagt Hertig. Grundsätzlich werden die Kanäle ständig belüftet, damit es nicht zu einer erhöhten Konzentration von Gas kommen kann.

Wie gefährlich ist diese Situation?

"Die Menge an Gas in dem Abwasserkanal ist nicht so hoch, dass es gravierend gefährlich sein kann", sagt Kutschker. Die Detonation habe ausgereicht, um einen Gullydeckel anzuheben. Am Dienstagabend habe keine Gefährdung für Menschen bestanden. "Das Problem war eher, dass wir die Ursache nicht kannten. Uns wurde ein Gasgeruch gemeldet, wir versuchten zunächst, eine sichere Situation herzustellen."

Wie wurde die Ursache erkannt und konnte die Fehlerquelle behoben worden?

Die Ursache für solche Stromausfälle zu finden, sei extrem schwierig, erläutert Josef Siebler. Es gebe eine Fehlermeldung in der Netzleitwarte, danach müssten die Spezialisten wie bei einem Puzzle schauen, wo der Fehler liegen könnte. Sobald der Fehler immer eingegrenzt und lokalisiert ist, kommt vor Ort ein Kabelmesswagen zum Einsatz, um die Fehlerstelle metergenau ausfindig zu machen. Ein Erdschluss sei am Dienstagabend beim Sea Life gefunden worden. Den anderen lokalisierten die Stadtwerke in der Dammgasse, konnten ihn aber nachts nicht mehr finden. Die Suche sei dann am Mittwoch weitergegangen, Mitarbeiter der Stadtwerke gruben den Bereich in der Dammgasse auf, um die Fehlerstelle zu finden.

Wie häufig kommt so etwas vor?

Dass es zu einem doppelten Kurzschluss komme, sei sehr selten, sagt Josef Siebler. Langjährige Mitarbeiter der Stadtwerke könnten sich nicht an einen solchen Fall erinnern. Zudem sei es ein Zufall, dass der Kurzschluss ausgerechnet in der Nähe eines Kanals erfolgt sei.

Wie sicherte die Feuerwehr die Umgebung?

Die Feuerwehr sperrte die Hotels in der Nachbarschaft und das Parkhaus in der Dammgasse. "Letzteres geschah vorsorglich, um zu verhindern, dass die Motoren eine entzündliche Quelle liefern", sagt Kutschker. Eine erhöhte Gefahr für Menschen schloss man schließlich aus. Eine Evakuierung des Hotels sei nicht nötig gewesen, da in der Umgebung der Detonation keine erhöhte Konzentration von Gas gemessen wurde.

Wie viele Haushalte waren vom Stromausfall betroffen und wie lang dauerte er?

Die genaue Zahl der betroffenen Haushalte kann Stadtwerke-Sprecher Josef Siebler noch nicht benennen, das erfordere eine aufwändige Recherche. Fest steht aber, dass ein etwa 100 bis 200 Meter breiter Abschnitt zwischen dem Inselhotel und dem Sea Life betroffen war. Die ersten Haushalte konnten nach etwa eineinhalb Stunden wieder zugeschaltet werden, nach mehr als zwei Stunden gab es überall wieder Strom.

Wer war sonst betroffen?

Auch das Stellwerk der Bahn in Konstanz war vom Stromausfall betroffen, wie die Bundespolizei in einer Pressemitteilung meldet, der Zugverkehr musste deshalb vorübergehend eingestellt werden. Zwischen Konstanz und Radolfzell richtete die Bahn auf der Seehasstrecke einen Schienenersatzverkehr ein, die Schweizerischen Bundesbahn kümmerten sich um Schienenersatz zwischen Konstanz und Kreuzlingen. Ab 22.40 Uhr verlief der Zugverkehr wieder normal, heißt es in der Mitteilung der Bundespolizei.