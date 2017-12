Konstanz Strenge Linie gegen Falschparker: Konstanz lässt bis zu tausendmal pro Jahr abschleppen

Unter den größeren Städten in Baden-Württemberg ist Konstanz mit Abstand Spitzenreiter in Sachen Abschleppen. Nur in Stuttgart sind die absoluten Zahlen höher – bei fast siebenmal mehr Einwohnern und zugelassenen Fahrzeugen.

Das Ordnungsamt Konstanz lässt im Landesvergleich sowohl in absoluten als auch in relativen Zahlen sehr viel abschleppen. "Wir sind unter den großen Städten in Baden Württemberg die Stadt mit den meisten Abschleppvorgängen," sagt die neue Bürgeramtsleiterin Anja Risse. Wie lassen sich zwei Aussagen mit relativem Wert – unter den großen Städten und mit den meisten – einordnen?

Wie oft wird in Konstanz abgeschleppt?

In den vergangenen fünf Jahren gab es in Konstanz laut Auskunft des Bürgeramts pro Jahr zwischen 900 und 1000 Abschleppvorgänge. Darin sind auch jene 24 Fälle aus dem April dieses Jahres enthalten, als im Rahmen des Aktionstags Verkehrssichere Innenstadt Konstanz eine besonders strenge Linie gegenüber Verkehrs- und Parksündern gefahren wurde.

Wer wird abgeschleppt?

Die bis zu 1000 Vorgänge, die das Bürgeramt vorlegt, "beziehen sich alle auf rechtswidriges Verhalten, fast ausschließlich handelt es sich um behinderndes Parken und Bewohnerparken", teilt Frank Conze, zuständig für das Verkehrswesen der Stadt, mit. Wie viele Fahrzeuge davon abgeschleppt werden, weil sie nicht (mehr) zugelassen sind, sei nicht zu beziffern. Andere Städte machen diese Unterscheidung.

Mit wem vergleicht sich Konstanz?

Das Thema Abschleppen wurde bei einer Tagung von Ordnungsämtern aus Baden-Württemberg besprochen, die auch Mitarbeiter aus Konstanz besuchten. Laut Bürgeramt seien dort Vertreter aus Städten und Gemeinden der Größenordnung zwischen Stuttgart mit mehr als 600.000 Einwohnern und Weinheim mit unter 50.000 Einwohnern gewesen. Diese Messgrößen entsprechen 33 Städten im Land, 19 haben weniger Einwohner als Konstanz, 13 haben mehr. (Stand: 31. Dezember 2015).

Und da liegt Konstanz über dem Durchschnitt?

Die Konstanzer Ordnungsbehörde lässt auf Basis dieser Städte im baden-württembergischen Landesvergleich weit überdurchschnittlich viele Autos abschleppen. Das gilt auch bei aller Rücksicht auf unterschiedliche Verkehrs- und Parksituationen in den Städten. Eine Recherche bei knapp 20 Kommunen zeigt: In absoluten Zahlen liegt nur Stuttgart mit im Schnitt 1500 Abschleppvorgängen pro Jahr davor. Doch mit Blick auf relative Zahlen ist das im Vergleich zu Konstanz wenig. Setzt man die Einwohnerzahl ins Verhältnis, ließ Konstanz in den vergangenen Jahren fast fünfmal mehr je Bürger abschleppen bei achtmal weniger angemeldeten Fahrzeugen.

Aber wie ist das denn bei ähnlich großen Städten?

Esslingen – die Stadt am Neckar hat ähnliche viele Einwohner wie Konstanz – lässt mit durchschnittlich 600 registrierten Vorgängen pro Jahr deutlich seltener abschleppen. In Ludwigsburg mit mehr als 90.000 Einwohnern waren es in den vergangenen fünf Jahren weniger als 200 Abschleppvorgänge im Schnitt. Selten sind die Ordnungsämter in Baden-Württemberg so streng wie in Konstanz.

In Villingen-Schwenningen etwa werden bei nahezu gleicher Einwohnerzahl in der Regel unter 100 Fahrzeuge pro Jahr abgeschleppt. 2013 lag die Zahl bei 39, 2017 bei 63. "Wir gehen generell nicht ganz so rigoros vor und versuchen mit Kontrollen zu steuern", sagt eine Sprecherin der Stadt. Einen Sprung nach oben habe es lediglich 2015 gegeben, als wegen des Ausweisens einer neuen Verbotszone vor einer Feuerwehreinfahrt 237 Autos abgeschleppt wurden.

Und wer schleppt letztlich ab?

Vier Unternehmen sind in Konstanz fürs Abschleppen zuständig. Die Beauftragung von Fremdunternehmen durch die Stadtverwaltung ist die Regel. In Baden-Württemberg wurde bis kürzlich nur in Stuttgart durch die Polizei abgeschleppt. Auch dort kommt laut Stadtsprecher Sven Matis allerdings ab 2018 "die Stadt zum Zuge". Die vier Unternehmen in Konstanz haben sich in einer EU-weiten Ausschreibung durchgesetzt, der aktuelle Vertrag ist noch bis Ende 2018 gültig.

Wird mehr oder weniger als früher abgeschleppt?

Beschlossen wurde die Ausschreibung im März 2014, damals teilte die Stadt den Mitgliedern des zuständigen Haupt- und Finanzausschuss mit, es habe "zuletzt circa 650 Abschleppmaßnahmen pro Jahr" gegeben. Legt man rund 1000 Abschleppvorgänge pro Jahr zugrunde, die das Bürgeramt Konstanz heute als Durchschnitt angibt, sind die Abschleppzahlen seither deutlich gestiegen.

Das wiederum ist keine rein Konstanzer Entwicklung. Die Zahlen steigen in der Tendenz überall im Südwesten. Auch weil viele Städte, zum Beispiel Ludwigsburg, zuletzt Schwerpunkaktionen wie in Konstanz durchführten.

Was kostet das Abschleppen?

Wer abgeschleppt wird, füllt nicht die Konstanzer Finanzkasse. Denn die Abschleppkosten – zuletzt lagen sie bei rund 170 Euro – erhalten die jeweils beauftragten Unternehmen. Für die Stadt selbst fällt lediglich das Verwarnungs- oder Bußgeld ab. Dieses richtet sich nach dem Bußgeldkatalog und beträgt für einfache Verstöße 15 Euro bis zu maximal 65 Euro plus ein Punkt in Flensburg, wenn eine Feuerwehrzufahrt versperrt und dabei die Rettungsfahrzeuge behindert werden.