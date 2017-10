Konstanz Streit wegen Bodenseeforum-Satire: Stadtrat Reile verletzte Treuepflicht nicht

Teilerfolg für Holger Reile: Der Stadtrat hat mit seiner Satire über einen angeblichen Verkauf des Bodenseeforums in Konstanz seine Treuepflicht nicht verletzt. Das ergab die rechtliche Überprüfung, die Oberbürgermeister Uli Buchardt veranlasst hatte.

Stadtrat Holger Reile (Linke Liste) kann in der Auseinandersetzung mit Oberbürgermeister Uli Burchardt einen Erfolg verbuchen. Burchardt kündigte im Sommer an, er werde überprüfen lassen, ob Reile mit einer im Internet verfassten Satire über den vermeintlichen Verkauf des Bodenseeforums an einen Schweizer Möbelhersteller gegen seine Treuepflicht als Gemeinderatsmitglied verstoßen hat. Im Text werden unter anderem OB Burchardt, der ehemalige Interimsgeschäftsführer und Wirtschaftsförderer Friedhelm Schaal und Stadtkämmerer Hartmut Rohloff mit erfundenen Auskünften zitiert. Nun hat Burchardt den Stadtrat Reile in einem Brief darüber informiert, dass ihm aus rechtlicher Sicht nichts vorzuwerfen ist. Im Brief, der der Redaktion vorliegt, schreibt Burchardt, dass "die Treuepflicht grundsätzlich nicht das Recht auf freie Meinungsäußerung einschränkt". Die Grenze liegt demnach bei wahrheitswidrigen oder ausschließlich erniedrigenden Äußerungen. "Diese Grenze dürfte bei Ihrer Satire wohl nicht überschritten sein", schreibt Burchardt.

Dennoch richtet er einen Appell an den Stadtrat, künftig Mitarbeitern des Bodenseeforums oder der Stadt keine falschen Zitate in den Mund zu legen. Damit erzeuge Reile "billige Effekte auf Kosten der Mitarbeiter", so Burchardt. Die Überprüfung hat für die Stadt laut Uli Burchardt zu keinen externen Kosten geführt.