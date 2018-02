vor 7 Stunden Jörg-Peter Rau Konstanz Streit um Hotelbau in Konstanz: Kritiker nennen Projekt "ungeheuerlich"

In der Resolution fehlt es nicht an Deutlichkeit: Anwohner und Freunde des Büdingen-Parks machen Druck, dass die Stadt den Bau des Luxushotels nicht genehmigt. Ob es aber tatsächlich so kommt, lässt der Baubürgermeister offen.