Konstanz Steuerfrust schafft Heiratslust: Auf den Spuren einer legendären Plakataktion im Konstanzer Paradies in den 90er Jahren

Steuerfrust schafft Heiratslust: Auf den Spuren einer legendären Plakataktion im Konstanzer Paradies in den 90er Jahren

Vor 22 Jahren hing in der Konstanzer Rheingutstraße eine riesige Hochzeitsbotschaft. Was steckte dahinter? Die Protagonisten von damals erzählen die Geschichte

Dies ist eine Geschichte über gute Kumpels, wahre Freunde und jahrzehntelange Verbundenheit. Über eine traumhafte Hochzeit in den 90ern, eine legendäre Nacht-und-Nebel-Aktion und ewige Erinnerungen. Mittendrin Handballer der HSG Konstanz. Doch der Reihe nach.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte der SÜDKURIER einen Artikel mit dem Titel „Der schönste Heiratsantrag des Jahres“. In der Schwaketenstraße in Wollmatingen hing ein riesiges Plakat, mit dem ein Mann öffentlich um die Hand seiner Nadine anhielt. Viele tausend Menschen nahmen daran teil und freuten sich schließlich, dass Nadine zusagte. Der Artikel verbreitete sich im Internet in Windeseile und fand Leser auf der halben Welt.

Plakat? Hochzeit? Da war doch was...

Der Autor des Artikels grübelte und grübelte. Gab es nicht schon einmal eine ähnliche Aktion im Konstanz der 90er Jahre? Damals, als die Welt noch analog funktionierte und nicht jede Handlung digital fotografiert und von den unendlichen Weiten des Internets verschluckt wurde? Hing in der Rheingutstraße im Paradies nicht dereinst ein überdimensionales Transparent mit einer hochzeitlichen Botschaft? Fragen über Fragen.

Am späten Abend kam dem Journalisten die Erleuchtung. Noch in der Nacht glühten die Drähte zwischen Äthiopien, der Schweiz und Konstanz. Urs Rudischhauser und Florian mit seiner Schwester Angelika Jung waren damals die Initiatoren einer unvergesslichen Plakataktion, über die in Konstanz heute noch geredet wird.

Urs war zuletzt beruflich in Äthiopien, Flo wohnt und arbeitet im Nachbarland. Angi, wie sie nur genannt wird, in Konstanz. Alte Anekdoten wurden ausgepackt, Erinnerungen aus dem Nähkästchen hervorgekramt und – dabei sehr viel gelacht.

Zwischen Spice Girls und Oliver Bierhoff

Am 19. September 1996, einem Donnerstag, war die standesamtliche Trauung. Zwei Tage später die kirchliche. Andy Motz und Yvonne Birkhofer hatten diesen Tag auserkoren, um sich vor Gott und der Welt in der Paradieskapelle das Ja-Wort zu geben.

Damals war der Hit Wannabe von den Spice Girls die Nummer eins der deutschen Single-Charts, Deutschland wurde Fußball-Europameister dank Oliver Bierhoffs goldenem Tor im Finale gegen Tschechien. Doch für alle Beteiligten war die Hochzeit von Andy Motz und Yvonne Birkhofer das Ereignis des Jahres.

Mit Spray, Leiter und ein paar Bier bewaffnet

Am Vorabend der standesamtlichen Trauung machen sich Angi, Flo und Urs auf den Weg in die Rheingutstraße, nur einen Steinwurf entfernt von der altehrwürdigen Rheinguthalle. Dort, wo die HSG Konstanz ihre Heimspiele absolvierte.

Rheinguthalle, Rheinguthölle. Gegner der HSG fürchteten den Rundbau am Seerhein. Andy Motz spielte in der Zweiten Mannschaft in der Landesliga, Flo und Urs ebenfalls.

Wer Handballer kennt, der weiß, dass diese Spezies ganz gerne Flausen im Kopf hat. Der Flachs blüht zwischen ihnen, gleichwohl wird die Kameradschaft gepflegt und gelebt. Hier in der Rheingutstraße also mietete das Trio Angi, Flo und Urs eine weiße Werbefläche. Bewaffnet mit Spraydosen, einer Leiter und ein paar Fläschchen Bier schreiben sie nach Einbruch der Dunkelheit Geschichte.

"Steuerfrust schafft Heiratslust", sprühen sie auf das Plakat, dazu die Namen des Brautpaares, ein paar Herzchen, Eheringe und das Datum. "Der Andy hat immer aufgepasst mit seinem Geld", erklärt Flo augenzwinkernd. Doch hinter der Hochzeit steckte mehr als nur Steuerfrust, viel mehr: die große Liebe. "Nach wie vor glücklich verheiratet", antwortet Andy Motz auf die Frage nach seinem aktuellen Familienstand.

"Hammer. Unglaublich. Ich muss immer noch grinsen"

Lächelnd blickt er mit seiner Yvonne auf den 19. September 1996 zurück. "Wir hatten keine Ahnung", versichern sie. "Nach der Kirche zwei Tage später sind wir dann mit dem Roten-Arnold-Hochzeitsbus auf dem Weg zur Feier ins Kolpinghaus durch die Rheingutstraße gefahren und haben der Gesellschaft das Plakat gezeigt. Wahnsinn", sagt Andy. "Hammer. Unglaublich. Ich muss immer noch grinsen." Nicht nur er.

Wie es zum Artikel kam

Am 19. September 1996 fand die legendäre Plakataktion in der Rheingutstraße statt. Heute berichten wir darüber – obwohl es sich weder um ein Jubiläum noch einen Jahrestag der Aktion handelt. Der Grund war vielmehr der öffentliche Heiratsantrag vor einer Woche, als der Wollmatinger Michael Friedl per Plakat erfolgreich um die Hand seiner Nadine Schwarz anhielt. SÜDKURIER-Redakteur Andreas Schuler erinnerte sich an die Aktion im September 1996 – die er selbst bei einem nächtlichen Spaziergang mit Hund Lobo beobachtete.