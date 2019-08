Erika Korn schreibt über ihre Odyssee, die Baustelle am Sternenplatz zu überqueren.

„Schwabenstreich„: Leserbrief von Erika Korn, Konstanz „Als bildungsbeflissene Mitbürgerin unternahm ich den Versuch, am „Sommerfest im ALM“ teilzunehmen. Dieser Versuch erwies sich als schier undurchführbar, nachdem ich an der „Bus-Bedarfshaltestelle Sternenplatz„ ausstieg und sämtliche Fußwege zum ALM mit Absperrgittern versehen fand; vergeblich war die Suche nach irgendwelchen Hinweisschildern, auf welchen auch noch so verschlungenen Wegen das ALM zu erreichen sei. Ich ging also die lange Straße an den Eisenbahnschienen entlang, überquerte die Bahngleise, lief auf der anderen Seite des Bahndamms den Weg wieder zurück und erreichte mein Ziel. Auch ist durch die Vollsperrung am Sternenplatz eine ersatzweise Überquerung über die Fahrradbrücke nur den Lebensmüden zu empfehlen, da sich dort in wirrem Durcheinander Personen, Fahrräder, sogar Autos, versuchen, einen Weg zu bahnen. Ich sehe das als makaberen Schwabenstreich an, mitten in der Haupt-Urlaubszeit den neuralgischen Verkehrsknotenpunkt vollständig zu sperren, inklusive der Unterführung am Sternenplatz.“

Konstanz Wie gut kommen die Konstanzer mit den Umleitungen wegen der Sanierung am Sternenplatz zurecht? Wir haben uns umgehört und umgesehen Das könnte Sie auch interessieren

Lutz E. Krause ärgert sich über den Kurzstreckentarif für Stadtbusse, der nur mit dem Smartphone nutzbar ist. Er sieht viele Konstanzer vom öffentlichen Nahverkehr abgeschnitten.

„Neue Barriere“: Leserbrief von Lutz E. Krause, Konstanz „Der vielfach nachgefragte Bus-Kurzstreckentarif wird künftig also nur mit einem Smartphone nutzbar sein. Der digitale Kurzstreckentarif ist vermutlich der Anfang einer generellen Umstellung: Sind entsprechend teure und aufwendige Systeme erst installiert, geht ohne diese künftig gar nichts mehr. Es gibt jedoch eine ganze Reihe von Menschen, die – aus welchen Gründen auch immer – kein Smartphone haben oder wollen. Die Stadtwerke haben viel Anstrengung unternommen, um ihre Buslinien barrierefrei zu machen. Dies ist zu begrüßen. Wird künftig eine bestimmte technologische Ausstattung notwendig sein, um in Konstanz Bus fahren zu können? – Dies würde nicht nur eine neue Barriere schaffen, sondern den Ausschluss einer Bevölkerungsgruppe vom öffentlichen Nahverkehr. Mit Fortschritt und Gerechtigkeit hat dies sicher wenig zu tun.“

Konstanz Ein Gratis-ÖPNV für Konstanz: Ist das sinnvoll und finanzierbar? Drei sehr unterschiedliche Meinungen zum Thema Transport und Zukunft Das könnte Sie auch interessieren

Auch Rosi Bamberg sieht das Smartphone als Hindernis für Senioren, wollen diese den neuen Kurzstreckentarif nutzen.

„Benachteiligt“: Leserbrief von Rosi Bamberg, Konstanz „Eigentlich ist es ja eine gute Sache: Endlich kommt der lang ersehnte Kurzstreckentarif auch in Konstanz! Aber wie? Diese Tickets sind nur über das Smartphone zu erwerben! Dazu eine Frage: Wie viele, vor allem alte Menschen (70+ und mehr) haben ein Smartphone und können das auch bedienen? Gerade sie sind es doch, die den Bus auf Kurzstrecken nutzen wollen und bekommen das Ticket nicht wie bisher im Bus oder am Automaten. Wieder einmal werden die „Alten“ benachteiligt. Erst nimmt man Bushaltestellen weg, und jetzt auch noch dieses Hindernis. Wie soll man das verstehen? Das alles ist meist nur für die jungen Menschen geeignet, die „Alten“ kommen aufs Abstellgleis bzw. müssen halt dann den teuren Preis bezahlen. Konstanz eben...“

Oskar Morgen äußert im Namen vieler Stammgäste der Haltnau sein Unverständnis über die Nichteinladung der ehemaligen Wirtsfamilie Endres zur Neueröffnung.

„Unverständlich“: Leserbrief von Oskar Morgen, Meersburg „Für viele ehemalige Gäste der Haltnau aus Nah und Fern war die Nichteinladung der weithin bekannten und beliebten ehemaligen Wirtsfamilie Endres zur Neueröffnung der Haltnau unverständlich. Wurde die Einladung vergessen oder war das die große Rache eines kleinen Rathausgeistes? Die Beliebtheit und Bekanntheit sowie deren unermüdliche Arbeit und Großzügigkeit über mehr als 50 Jahre ist für viele unvergessen.“

Meersburg Haltnau ist nach anderthalb Jahren Sanierung wiedereröffnet Das könnte Sie auch interessieren

Hannelore Hesse beschäftigt die Situation der Fahrradstraße, über die sich viele Anwohner wie sie ärgerten.

„Stinksauer“: Leserbrief von Hannelore Hesse, Konstanz „Ich habe mit Genugtuung gelesen, dass die Lokalpolitiker sich auch Gedanken über die dubiose Fahrradstraße machen. Und das mit Recht. Sicher im Moment ist sehr viel los da, zwecks Bau am Sternenplatz. Aber hier geht es ja ums allgemeine Prinzip. Ich wohne da und beobachte die Straße genau, meine Hochachtung gilt den Autofahrern. Wir hatten so tolle intakte Radwege. Wieso hat man die so schnell zugeschaufelt, einfach vernichtet, sie könnten heute wieder sehr nützlich sein. Die Stadt jammert immer, sie habe kein Geld, aber auf der Straße vernichtet man es. Vor allem sind wir stinksauer wegen dieser blöden, nichts nutzenden blauen Straße und dass man uns die Buslinie 6 Markgrafenstraße dafür kaputtgemacht hat. Die Stadt redet immer, für die Älteren muss man was tun, das Gegenteil ist dadurch passiert. Ich bin davon überzeugt: Wenn die Autofahrer dürften, würden sie alle Radler von der blauen Straße fegen.“

Konstanz Lokalpolitiker kritisieren Radstraße scharf Das könnte Sie auch interessieren

Auch Heinrich Stracke weist auf die Risiken der Fahrradstraße hin

„Vergrämung“: Leserbrief von Heinrich Stracke, Konstanz „Eine Politik, die Autofahren zunehmend an den Pranger stellt, will um jeden Preis dem Fahrradfahrer den Vorrang geben und nimmt dabei in Kauf, dass die Gefahr von Unfällen steigt. Es hat sich jahrzehntelang bewährt, Fußgänger-, Fahrrad- und PKW-Verkehr getrennt zu führen. Unter Fachleuten war es Konsens, dadurch die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Nur ein Beispiel: Wenn man vom Zähringerplatz Richtung Gottmannplatz fährt (bergab), passiert es häufiger, dass Fahrradfahrer Autos ohne Sicherheitsabstand rechts überholen und dabei oft schneller als die erlaubten 30 km/h fahren. Hinzu kommen bekannte Ordnungswidrigkeiten wie das Fahren entgegen der Fahrtrichtung oder auf dem Gehsteig und Ignorieren von Rotlicht an der Ampel. Es ist absehbar, wie der „Versuch“ in der Jahnstraße ausgeht: Die Autofahrer werden über kurz oder lang ausgesperrt werden und dürfen größere Umwege fahren, um an ihr Ziel zu gelangen. Ist das dann umweltfreundlich?“

Thomas Mayer äußert sich zur Konkurrenz, die die Wobak durch die Hoffnungsträger Stiftung aus Leonberg bekommen könnte.

„Ausverkauf?“: Leserbrief von Thomas Mayer, Konstanz „Gut, die Wobak hat derzeit keine weiteren Kapazitäten. Hat man denn mal bei der Spitalstiftung Konstanz angefragt oder beim Spar- und Bauverein Konstanz oder bei Seezeit oder der Baugenossenschaft Hegau? Die Liste der bereits in Konstanz tätigen Wohnungsbaugesellschaften ist hier noch nicht vollständig. Und wie sieht denn die Rechnung am Ende des Tages aus? Wird der Verkaufserlös der Grundstücke auf ein separates Konto als Rückstellung für Strafzahlungen für eventuelle Nichterfüllung der Versorgungsquote von Flüchtlingen geparkt? Wofür wird das Geld verwendet? Und zu den „Versäumnissen der Vergangenheit“ bei der Wobak: Wo war denn hier der Aufsichtsrat (Gemeinderäte) und dessen Vorsitzender (Oberbürgermeister)?“

Konstanz Die Wobak bekommt Konkurrenz: Die Stadt verkauft zwei Grundstücke an eine Leonberger Stiftung. Sie verspricht, dort rasch Wohnungen für Flüchtlinge zu bauen Das könnte Sie auch interessieren

Klaus Ehrlinspiel hat uns zu den Themen Klimanotstand und Bagatellgrenze geschrieben.

„Unlogisch“: Leserbrief von Klaus Ehrlinspiel, Konstanz „Da hat doch der Gemeinderat den Klimanotstand beschlossen und stellt nun verschiedene Maßnahmen zur Prüfung vor. Unter anderem werden Überlegungen angestellt, wie man dem Bürger das Einfahren in die City mit dem Auto vermiesen kann, zum Beispiel durch Reduzierung der Parkplätze, Erhöhung der Parkpreise usw. An anderer Stelle sollen Feste umweltfreundlicher gestaltet werden, aber Einkaufstourismus aus der Schweiz soll weiterhin ungesteuert bleiben. Hier wäre doch auch ein Ansatz, diesen durch eine Bagatellgrenze zu steuern, es muss ja nicht gerade eine Grenze von 175 Euro sein. Da war ich neulich hinter einer jungen Dame an der Kasse in einem Baumarkt gestanden, als diese ihre sechs Ausfuhrscheine eintauschte. Sie hatte nichts gekauft, jedoch Beträge zwischen einem und fünf Euro pro Ausfuhrschein bekommen. Da frage ich mich, ob diese Fahrten für Minieinkäufe nicht auch zur Umweltbelastung beitragen und warum hier vehement für die Beibehaltung der derzeitigen 0-Euro-Grenze-Stimmung gemacht wird. Auch waren hier die Bearbeitungsgebühren für den deutschen Steuerzahler sicher höher als der erwirtschaftete Gewinn.“

Edgar Kiessling hofft bei den Diskussionen ums Döbele-Quartier auf eine mit der Schweiz abgestimmte Stadtplanung.

„Nichts dazugelernt“: Leserbrief von Edgar Kiessling, Konstanz „Fünf Jahre und nichts dazugelernt. Nach wie vor Blockrandbebauung, das heißt eingemauerte, der Öffentlichkeit entzogene Grünräume in Innenhöfen. Keine Einbeziehung der südlichen grenzüberschreitenden Grünlandschaft. Grünflächenentzug durch oberirdisches Parkhaus. Der sogenannte Boulevard wird, wie bei Verwirklichung der sogenannten C-Verkehrslösung die Bodanstraße, zur Staufalle für den grenzüberschreitenden Verkehr. Die Verkehrs-Kreuzung Schnetztor wird zum unlösbaren Verkehrsknotenpunkt. Voraussetzung für weitere städtebauliche Entscheidungen muss eine argumentativ begründete Stadtplanung, rechts- und linksrheinisch, auf Grundlage der Historie, des Kulturanspruchs, der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung sein. Muss es denn immer eine Blockrandbebauung sein? Bedenkenträger hinsichtlich der Investitionskosten in eine Tiefgarage auf dem Döbele-Quartier, welche bautechnisch machbar ist, dürfen kein Maßstab für eine zukunftsorientierte Stadtplanung sein. Diese muss den künftigen Generationen und dem „Klimanotstand Konstanz„ gerecht werden. Hoffentlich fordert der neue Gemeinderat solch eine mit der Schweiz abgestimmte Stadtplanung von der Stadtverwaltung, bevor wieder über das „Döbele-Quartier“ entschieden werden muss.“

Konstanz Wie das neue Quartier aussehen soll: Neue Planungen für das Döbele-Quartier Das könnte Sie auch interessieren

Wilfried Püls weist auf die Gefahren der neuen mit Flüssiggas betriebenen Fähre hin.

„Einfach gefährlich“: Leserbrief von Wilfried Püls, Konstanz „In die Bewertung einer LNG-betriebenen Fähre müssen meines Erachtens noch zwei weitere Aspekte einfließen. 1. ist der Antrieb nicht umweltfreundlich und 2. sind die Risiken bei Betankung und Notfällen nicht bekannt. Wenn Förderung und Transport mitgerechnet werden, ist der Ausstoß von Treibhausgasen bei Flüssiggas (LNG) höher als bei Kohle: Das belegt eine neue Studie von Juni 2019 der US-Experten Ted Nace, Lydia Plante und James Browning. Außerdem wird die Einführung umweltfreundlicher Technologien zur Erreichung der Klimaziele durch den Einsatz von fossilem LN-Gas weiter verzögert. Wenn zum Beispiel bei einer Betankung der Fähre mit dem flüssigen Gas sich der Anschlussschlauch bei einer Bewegung des Schiffes löst und die Notabschaltung ausfällt, kann ein Rückschlagsbrand, Strahlbrand, Lachenbrand oder ein Kryo-Schaden (Stahlversprödung) eintreten. Diese Folgen werden nicht beherrschbar sein, da der „LNG Masterplan for Rhine-Main-Danube“ von massiven Lücken bei der bestehenden Notfalleinsatz-Ausbildung berichtet. Es handelt sich bei LNG also um eine hochgefährliche Flüssigkeit, die in einem Wohngebiet und bei laufendem Fährbetrieb verfüllt werden soll. Auch sind die Folgen einer Kollision mit anderen Schiffen unabsehbar. Es ist im dringenden Interesse der Konstanzer Bevölkerung, Umweltfreundlichkeit und Sicherheit im Fährbetrieb zu gewährleisten, statt lebensgefährliche Risiken einzugehen.“