Konstanz Steigende Parkplatznot in Petershausen: Fachfirma soll Zustand untersuchen

Im größten Stadtteil werden Stellflächen knapp, weil wohl Autofahrer nach Änderungen des Parkraums im Paradies nach Petershausen drängen. Eine Fachfirma soll den Zustand untersuchen, es könnte ein Parkraumkonzept nach linksrheinischem Vorbild entstehen.

Es sieht nach Verdrängung aus, nach einer Verlagerung des Problems. Es sollen aber Antworten her, ob es für Petershausen ebenfalls ein Parkraumkonzept geben soll – nach dem Vorbild für das linksrheinische Gebiet. Im Paradies gilt seit etwas mehr als einem Jahr ein Reglement, dessen Beurteilung durchwachsen, das zuständige Bürgeramt die Regelung aber positiv bewertet. Weil hier das Parken neu geordnet ist, hat sich die Situation rechtsrheinsich verschärft, lautet nun ein Verdacht. Eine Untersuchung soll dem auf den Grund gehen.

Die Zustände "unterscheiden sich fast nicht mehr vom Paradies". Dieser Überzeugung ist Gisela Kusche. Die Rätin der Freien Grünen Liste verteidigte vor dem Technischen und Umweltausschuss den Antrag ihrer Fraktion. Sie will eine Analyse, wie groß die Not der Anwohner und Autofahrer in Petershausen ist. Ihr Eindruck deckt sich mit einer Vermutung der Stadtverwaltung: Seit der Neuorganisation des Parkraums in der Altstadt und im Paradies, drängten Autofahrer auf der Parkplatzsuche verstärkt nach Petershausen. Weshalb sich seit Herbst des vergangenen Jahres die Anfragen nach Bewohnerplätzen häuften, erklärt das Bürgeramt.

Kusche bekommt die von ihr geforderte Untersuchung, denn der Ausschuss hat sich mit sieben Ja-, drei Gegenstimmen und einer Enthaltung für die Analyse ausgesprochen, mit der klar werden soll, wie groß die rechtsrheinischen Parkplatzprobleme sind und ob es eines Konzepts wie für das Paradies bedarf. 30 000 Euro soll die Erhebung kosten und bereits im kommenden Jahr soll sie das Fachbüro R+T ausarbeiten. FDP und CDU waren dagegen. Von "überzogen", dafür so viel Geld auszugeben, sprach Johann Hartwich von den Liberalen. Er habe nicht den Eindruck, dass in Petershausen Parkplätze fehlten. Bei Bauvorhaben sei deren Anzahl sogar bewusst reduziert worden. Unterstützung erhielt Hartwich von Matthias Heider (CDU). Im vergangenen Jahr habe es aufgrund einer Erhebung geheißen, die Stellplätze reichten, weshalb also schon wieder eine Studie?

Heider hatte recht, für Petershausen hat die Stadtverwaltung bereits zwei Untersuchungen vorliegen. R+T stellte im Dezember 2015 fest, dass es am Bahnhof Petershausen zwischen 6 und 20 Uhr einen mittleren, zu Spitzenzeiten einen hohen Parkdruck gebe. Rund um den Zähringerplatz bestehe, so das Ergebnis im Mai 2016, zwischen 8 und 19 Uhr einen hohen Parkdruck. Ein Bewohnerparken sei sinnvoll, lautete damals die Empfehlung. Die unter die Lupe genommenen Gebiete von R+T waren Teilbereiche Petershausens. "Südlich der Bahnlinie hat man noch nicht untersucht", sagte Gisela Kusche, der städtische Verkehrsplaner Raphasel Fischer pflichtete ihr bei: "Da stochern wir im Nebel.

" Aus diesem Grund, sagte auch die FGL-Rätin, sei ein einheitliches Konzept für ganz Petershausen notwendig; auch, weil seit 2015 neue Gebäude wie auch die Gemeinschaftsschule hinzugekommen seien: "Wir brauchen aktuelle Zahlen". Im vergangenen Jahr seien am Bismarcksteig 24 Parkplätze geschaffen worden, ergänzte Alfred Reichle (SPD). Damit möglichst rasch ein Ergebnis vorliegt, hat der Ausschuss den Vorschlag von Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn begrüßt, dass die Stadt die Kosten von 30 000 Euro möglichst rasch bereit stellt und nicht erst im Zuge der regulären Beratungen zum Doppelhaushalt 2019/2020, womit sich die Verkehrsanalyse für Petershausen verzögern würde.

Regelung im Paradies

Seit dem 1. August 2016 gilt die Neuregelung für das Parkraumanagement im Paradies. Bis dahin hatte es durch 20 unterschiedliche Bewirtschaftungsformen einen undurchsichtigen Schilderwald und komplexe Bewohnerparkerlaubnisse gegeben. Mit der Umstellung ist das Paradies in fünf Zonen eingeteilt worden. Dabei wurde vor allem das Anwohnerparken gestärkt und Straßen nach ihrer Funktion unterteilt. So sollen reine Anwohnerstraßen vom Besucherparken verschont bleiben. Aber: Auf rund 3900 ausgegebene Bewohnerparkausweise kommen im Paradies 2547 Plätze. Das seit August 2016 geltende Reglement bewertete das Bürgeramt im August als Erfolg, weshalb lediglich geringfügig nachjustiert werden soll.