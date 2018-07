Wer regelmäßig und vor allem aufmerksam in beide Richtungen zwischen Litzelstetten und Wollmatingen mit dem Rad unterwegs ist, der kann auch auf dem Parkplatz kurz nach dem Ortsausgang von Litzelstetten regen Verkehr beobachten – besser gesagt: erahnen. Dasselbe auch rund 100 Meter weiter auf der anderen Straßenseite, direkt an der Zufahrt zum Wertstoffhof. Immer mal wieder steht hier oder dort ein in die Jahre gekommener Wohnwagen. Mit blumigen Vorhängen und einem dezenten Rotlicht im Fenster.

Im Takt wippender Wohnwagen

Dann kommt es vor, dass auch mächtige Lastkraftwagen in Schrittdistanz davon parken. In der Regel mit osteuropäischen Nummernschildern – und leerem Führerhaus. Wenn dies der Fall ist, zumeist bei Dämmerung, kommt Bewegung ins Spiel: Der Wohnwagen wippt dann wie von Geisterhand gesteuert im Takt hin und her. Ein paar Minuten nur, dann ist wieder alles still. Der Lastkraftwagen wird ein paar Augenblicke später fortbewegt von einem Mann, der kurz zuvor den Wohnwagen verlassen hat.

Konstanz Zwielichtiger Massagesalon in Konstanz: Ein Skandal im Sperrbezirk wird vor Gericht verhandelt Lesen Sie auch

Die Stadt Konstanz ist überrascht, als der SÜDKURIER von den Beobachtungen erzählt. Anja Fuchs von der Pressestelle sagt: "Von einem Wohnwagen-Straßenstrich auf den zwei Parkplätzen in Litzelstetten ist weder dem Bürgeramt noch dem für die Sperrbezirksverordnung zuständigen Baurechts- und Denkmalamt etwas bekannt. Wir stehen mit Polizei und Ortsverwaltung in Kontakt. Sollte sich dies als zutreffend herausstellen, würden wir natürlich umgehend einschreiten."

Austausch übers Internet

Klaus Frommer, Verwaltungsleiter der Ortsverwaltung Litzelstetten, sagt zum Thema: "Wir haben davon gehört und das durch die Landespolizei überprüfen lassen. Doch bisher ohne Erfolg. Klar ist aber auch: Wo LKW unterwegs sind, läuft das Geschäft mit der Prostitution." In Internet-Foren tauschen sich Fernfahrer über Möglichkeiten der käuflichen Liebe in Regionen aus, wo sie übernachten oder eine Grenze überqueren müssen und daher lange Wartezeiten haben. "Auf unseren Parkplätzen passiert das dann wohl zu Zeiten, wenn keine Streife unterwegs ist", so Klaus Frommer.

Auch hier, auf der anderen Straßenseite und rund 100 Meter weiter, direkt bei der Zufahrt zum Wertstoffhof, stand der Wohnwagen des öfteren. Derzeit dient der Platz als Lager für Baustoffe. | Bild: Schuler, Andreas

Litzelstetten liegt im Sperrbezirk der Stadt Konstanz, Prostitution ist hier nicht zulässig. Zudem müsste nach den Vorgaben des neuen Prostituiertenschutzgesetzes die Aufstellung eines Prostitutionsfahrzeugs beim Bürgeramt schriftlich angezeigt werden. Eine solche Anzeige liegt der Stadt jedoch bislang nicht vor. Die Aufstellung eines solchen Fahrzeugs kann unter bestimmten Voraussetzungen untersagt werden – unter anderem aufgrund der Lage im Sperrbezirk.

"Von dieser Untersagungsmöglichkeit würden wir selbstverständlich Gebrauch machen – dazu ist allerdings zunächst der Nachweis zu führen, dass die Fahrzeuge tatsächlich zu Prostitutionszwecken aufgestellt werden. Hierzu bleiben die weiteren Ermittlungen abzuwarten", berichtet Anja Fuchs. Wir werden wieder berichten.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein