Konstanz Standpunkt: Das andere "Ja, aber..."

Uns geht es doch gut: Die Lebensqualität ist in Konstanz so hoch wie sonst kaum anderswo. Das ist nicht selbstverständlich, auch wenn es sich so anfühlt.

Tübingen hat viel zu bieten. Knapp größer als Konstanz, Universitätsstadt, der Arbeitsmarkt ebenfalls stark vom öffentlichen Dienst geprägt, Industrie spielt eine untergeordnete Rolle, eine Denkerstadt mit ökologischem Bewusstsein und großem Kulturangebot. Was Tübingen fehlt? Berge in greifbarer Nähe, ein richtiger See, eine abwechslungsreiche Landschaft wie unsere. Kaum ein Konstanzer wird zur Wochenendspritztour nach Tübingen ansetzen – anders herum schon.

Natürlich hat Konstanz seine Probleme. Mal abgesehen vom Verkehr und von der drastischen Not an Wohnraum, sind so viele andere Themen doch eher Problemchen, gar ein Jammern auf hohem Niveau. Wenn ein zugegeben optisch wenig ansprechendes Trampolin plötzlich im Strandbad steht und die Kinder erfreut, wenn ein Straßenbauvorhaben zum Umfahren zwingt und wenn die Innenstadt wieder einmal voller Touristen ist, dann lohnt der Blick auf das Selbstverständliche. Auf das, was das Leben in Konstanz, in Allensbach und auf der Reichenau so lohnenswert macht. Nein, so beneidenswert, andernfalls wäre unsere Region nicht so beliebt.

Wo gibt es schon einen an nahezu allen Stellen frei zugänglichen See dieser Größe? Wo gibt es kostenfreie Strandbäder oder überhaupt noch Hallenbäder (die viel Zuschuss benötigen)? Konstanz hat sogar ein Thermalbad. Welcher Wander- und Skifreund ist schon innerhalb einer Dreiviertelstunde in den Bergen? Beim kulturellen Angebot mag es zwar ein Ungleichgewicht zu Gunsten der Hochkultur geben. Konstanz hat jedoch ein Theater, eine Philharmonie, einen prall gefüllten Veranstaltungskalender, begehrte Feste, ein Landesmuseum und wer etwas vermisst, findet es in Zürich. Auf Klein Venedig drehen Piranhas und Haie im Großaquarium ihre Runden, vor der Haustür liegen die Reichenau und Dingesldorf als Welterbestätten. Nahezu erntefrisch kommen Obst und Gemüse auf den Tisch. Landschaftlich hat die Region über den Bodanrück hinaus viel zu bieten. Des Hergotts Kegelspiel wartet im Hegau mit neun Vulkanen, von der Idylle der Höri waren einst sogar große Künstler fasziniert. Zu guter Letzt: Wo präsentiert sich eine Altstadt so wie in Konstanz?

Es liegt in der Natur des Menschen, dass er eher das vermisst, was er nicht hat, als dass er sich an dem erfreut, was er hat. Das gilt insbesondere für jene, die mit all diesen Vorzügen aufgewachsen sind. Aus diesem Grund ist es immer wieder hilfreich, sich selbst zu erden. Dass eben nicht jeder das Glück hat, in einer Stadt wie Konstanz, in einer Region wieder dieser leben zu dürfen. Trotz aller Probleme und Problemchen. Auf ein "Ja, aber..." passen auch positive, wertschätzende Beispiele.

philipp.zieger@suedkurier.de