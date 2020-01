Den Stadtwerken geht es gut. Für das Jahr 2019 haben sie zwar noch keine Bilanz veröffentlicht, doch das Jahr 2018 war bereits ein gutes: Der Umsatz im Gesamtkonzern war um 7 Millionen Euro auf 182,5 Millionen Euro im Vergleich zum Jahr 2017 gestiegen. So hatten die Stadtwerke ein Polster, um kräftig investieren zu können: knapp 20 Millionen Euro waren es im Jahr 2018. 2020 sollen es 32,2 Millionen werden.

Tochterbetriebe Bei den Tochtergesellschaften der Stadtwerke stehen im Jahr 2020 ebenfalls etliche Maßnahmen an. So investiert die Bädergesellschaft insgesamt rund 5,5 Millionen Euro, davon in den Neubau des Schwaketenbads knapp 4,7 Millionen Euro, in der Bodensee-Therme etwa 400 000 Euro sowie insgesamt 370 000 Euro in die anderen Bäder. Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) investieren rund 1,8 Millionen Euro, so circa 1,2 Millionen Euro in den Kauf des Schifffahrts-Unternehmens Wiehrer in Lindau, inklusive des Motorschiffs Bayern (400 000 Euro).

Investition: Dies ist zweithöchste Summe in der Geschichte des Unternehmens. So sind laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke unter anderem rund 10,8 Millionen Euro für die neue Fähre und rund 1,1 Millionen Euro für neue Busse eingeplant. „Wir investieren in viele Projekte, die den Menschen in Konstanz und der Region zugutekommen. Wir sehen uns hier in der Verantwortung“, wird Geschäftsführer Norbert Reuter in der Mitteilung zitiert. Aufsichtsrat und Gemeinderat haben der Wirtschaftsplanung bereits zugestimmt.

Busse: Im Busbetrieb sind im kommenden Jahr Investitionen in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro geplant. So sollen drei Standardbusse und ein Gelenkbus angeschafft werden. Etwa 275 000 Euro flössen in weitere dynamische Fahrgast-Informationen an Haltestellen, heißt es von den Unternehmen. Im Fährbetrieb werde Geld für die neue Fähre ausgegeben. Rund 900 000 Euro seien für den Anbau an das Betriebsgebäude vorgesehen, 285 000 Euro für Fahrschein-Drucker und Automaten.

Bild 1: Die Stadtwerke Konstanz werden 2020 vier neue Linienbusse anschaffen. | Bild: Ahlebrandt, Sylvia

Netze: „Uns ist der Bestand der Netze und deren Ausbau im Sinne der Daseinsvorsorge sehr wichtig“, so Norbert Reuter. So investieren die Stadtwerke rund 7 Millionen Euro in Erweiterungen und Sanierungen der Strom-, Gas- und Wassernetze sowie technische Einrichtungen. Weitere 900 000 Euro werden im Wasserwerk investiert, davon 400 000 Euro in den Austausch der Mikrofilter, 318 000 Euro in die Transportleitung und Anlageteile.

Sieben Millionen Euro investieren die Stadtwerke in Strom-, Gas- und Wasserleitungen. | Bild: Oliver Hanser

Energie: Rekord-Investitionen sind im Bereich Energieservice geplant: etwa 4,9 Millionen Euro. Davon entfallen rund 4,2 Millionen Euro auf Projekte im Bereich Energielieferung. Die Stadtwerke wollen zudem rund 500 000 Euro für Photovoltaik-Anlagen ausgeben. Bei der Telekommunikation stehen Ausgaben in Höhe von rund 3,4 Millionen Euro an. Ein Großteil davon fließe in den Ausbau der Glasfaserleitungen in der Stadt, erklärte das Unternehmen.

Die Stadtwerke wollen auch in weitere Solaranlagen investieren. | Bild: Hanser, Oliver