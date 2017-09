Konstanz Stadtgebiet Konstanz: Drei Personen fallen mit Alkohol oder Drogen auf

Gleich drei Personen sind der Polizei in den vergangenen Tagen wegen Alkohol oder Drogen im Straßenverkehr aufgefallen.

Ein 55-jähriger Autofahrer fuhr laut Polizei am späten Donnerstagabend unter erheblichen Alkoholeinfluss, nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein einbehalten. Wenig später sei laut dem Polizeibericht ein 44-jähriger Opel-Fahrer in eine Kontrolle. Weil auch er alkoholisiert war, durfte er nicht mehr weiterfahren, gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Bereits am Donnerstagnachmittag kontrollierte die Polizei einen 21-jähriger Mann. Sie stellen fest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und zudem ein Gramm Cannabis bei sich hatte. Er musste sich deshalb laut Polizei einer Blutentnahme unterziehen und seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Außerdem hat er sich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten.