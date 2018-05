Konstanz Stadt setzt stärker auf Tagesmütter

Sozial- und Jugendamt unterzeichnen einen neuen Vertrag mit dem Tagesmutterverein. Warum? Weil die Nachfrage steigt.

Wer auch in Konstanz einen Krippenplatz für sein Kind erhält, für den fühlt es sich an wie ein Lottogewinn. Alle anderen sind enttäuscht. Sie müssen sich nach Alternativen umsehen. Eine Möglichkeit sind Tagesmütter und -väter. Die Stadt Konstanz stärkt die Kooperation mit dem dahinter stehenden Tagesmütterverein.

Flexible Alternative zur Kita

Es gab Zeiten, da galt die Tagespflege in einer Familie als der Notnagel, wenn Eltern fürs Kind keinen Platz in einer der Kindertagesstätten ergattert hatten. Inzwischen hat sich die Tagespflege als flexible Alternative neben den klassischen Kitas etabliert, das zeigen Zahlen, die das Sozial- und Jugendamt sowie der Tagesmütterverein vorlegen. Demnach betreuten im Jahr 2010 in Konstanz 70 Tagesmütter 128 Kinder. Heute kümmern sich 96 Tagesmütter um 256 Kinder, darunter 188 im Alter von unter drei Jahren. Die Stadt hat gerade eine Kooperationsvereinbarung mit dem Tagesmütterverein erneuert.

Gleichwertige Säule der Kinderbetreuung

Seit zehn Jahren verfolge die Stadt das Ziel, die Tagespflege als gleichwertige, qualifizierte zweite Säule in der Kinderbetreuung auszubauen, sagt Afred Kaufmann, Leiter des Sozial- und Jugendamts. Dies sei in Zusammenarbeit mit dem Tagesmütterverein gelungen. Immer mehr Eltern entschieden sich ganz bewusst dafür, ihre Kinder in die Betreuung einer der Tagesmütter zu geben. Das bedeutet in der Regel: Das Kind kommt in die privaten Räume einer geschulten Person. Das Jugendamt berät und unterstützt Eltern bei der Suche nach der passenden Betreuung fürs Kind, es überprüft Interessenten für die Tagespflege und erteilt die Pflegeerlaubnis.

Jugendamt prüft Kompetenzen

Bei den Räumen wird überprüft, ob sie Mindeststandards erfüllen, also beispielsweise Spielmöglichkeiten und Zimmer für den Rückzug bieten, Tagesmütter und -väter müssen zudem einen Qualifizierungskurs nachweisen, das gilt selbst für ausgebildete Erzieher. Er umfasst 160 Unterrichtseinheiten und Prüfungen. Schon während des Kurses ist es möglich, in die Praxis einzusteigen. Jedes Jahr gibt es weitere Qualifizierungsmöglichkeiten sowie Hausbesuche von der Fachabteilung des Jugendamts. Der Tagesmütterverein übernimmt die berufliche Qualifizierung, die Weiterbildung und Vernetzung der in der Tagespflege Tätigen.

Kleine Gruppe und nur eine Bezugsperson

In der Tagespflege engagieren sich ganz unterschiedliche Menschen. Das kann eine Mutter sein, die sowieso schon zwei Kinder groß zieht und zusätzliche Kinder in Pflege hinzu nimmt. Das kann ein Single sein, der sich zur Tagesmutter qualifiziert hat und die Kinder in einem angemieteten Raum betreut. Iris Graf, Geschäftsführerin des Tagesmüttervereins, spricht von Vätern und Müttern, die mit Herz und Begeisterung die Familie für Tageskinder öffnen. Der Vorteil für die betreuten Kinder: Sie haben immer dieselbe Bezugsperson und eine relativ kleine Gruppe. Die Eltern könnten in der Tagespflege Kinder auch zu Zeiten betreuen lassen, an denen keine Kita öffnet, also beispielsweise am Samstag oder Sonntag, die für manche Branchen ja auch zu den Arbeitstagen gehören.

Es geht um Bedürfnisse

Überhaupt sei es möglich, die Betreuungszeiten in der Tagespflege individuell auf die Bedürfnisse anzupassen, sagt Iris Graf. Sabine Haag, die bei der Stadt den Fachbereich Kindertagespflege leitet, stellt fest: Längst werde die Tagespflege nicht mehr nur übergangsweise genutzt, um die Zeit zu überbrücken, bis ein Platz in der Kita frei ist. Für manche Eltern sei die Tagespflege genau das, was sie fürs Kind gesucht hatten.

Zuschüsse aus der Stadtkasse

Die Stadt Konstanz unterstützt die Tagespflege wegen der hohen Mieten in der Stadt unter anderem auch durch Zuschüsse. Personen mit Pflegeerlaubnis, die mindestens drei Pflegekinder betreuen, erhalten pro Betreuungsstunde zum Basissatz von 5,50 Euro einen Zuschlag von 1,30 Euro. Für regelmäßig hohe Betreuungsleistungen, auch zu ungewöhnlichen Zeiten (vor sieben und nach 17 Uhr) gibt es weitere Zuschüsse. Eltern mit geringem Einkommen, die ein Kind in der Tagespflege haben, können beim Jugendamt eine Ermäßigung des Kostenbeitrags beantragen.

Die Kosten

Was Eltern in Konstanz die Betreuung ihrer Kinder in der Tagespflege zahlen müssen, errechnet sich aus einem komplizierten Schlüssel. Je höher die Zahl der Betreuungsstunden ist, desto höher der Kostenbeitrag pro Stunde. Er liegt zwischen 1,02 und 1,68 Euro. Für 25 Betreuungsstunden im Monat fallen beispielsweise 26 Euro an, für 100 Betreuungsstunden 141 Euro und für 180 Betreuungsstunden 302 Euro. Wer ein zweites oder drittes Kinder in der Tagespflege bei einer Familie hat, für den reduziert sich der Kostenbeitrag. Wer Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe bezieht, kann von den Kosten befreit werden. (rin)

Weitere Informationen im Internet: http://kindertagespflege-konstanz.de