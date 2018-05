Bei einigen Kindergärten gehört das Gebäude der Stadt, die die Einrichtungen aber nichts selbst betreibt. Nun will die Stadt mehr Geld haben, doch die Kirche sagt Nein.

Eines ist unstrittig: Gäbe es die sogenannten Freien Träger nicht, hätten viele Konstanzer Kinder keinen Kindergartenplatz. Denn von 49 Kitas betreibt die Stadt nur neun selbst, alle anderen werden von anderen Organisationen getragen, größter Akteur ist dabei die katholische Kirche. In den meisten Fällen gehört ihr auch das Gebäude, und weil Kinderbetreuung eine Pflichtaufgabe ist, zahlt ihr die Stadt dafür einen Zuschuss. In vier Fällen aber wird es kompliziert. Die Kitas St. Martin in Wollmatingen, St. Verena in Dettingen, St. Georg in Allmannsdorf und, in den Details etwas anders gelagert, Heilige Dreifaltigkeit gehören der Stadt, werden aber von der Kirche betrieben.

Warum soll nicht auch ein kirchlicher Träger eine Mieterhöhung bekommen?

Und über die Frage, in welcher Höhe sich die Kirche an deren Kosten beteiligt, ist ein Streit entbrannt – eine Auseinandersetzung, in der es um die vergleichsweise geringe Summe von 29.000 Euro im Jahr geht, die die Kirche nach Ansicht der Stadt zusätzlich springen lassen sollte. Aber noch mehr als um das Geld geht es ums Prinzip.

Ein alter Vertrag ist für die Kirche überaus vorteilhaft

Die Vorgeschichte reicht 25 Jahre zurück. Damals schloss die Stadt mit der Kirche eine Vereinbarung, die ein Erhöhen der Nutzungsentgelte für die Kitas ausschloss. Und das soll auch so bleiben, argumentiert Dieter Gräble für die Verrechnungsstelle für Katholische Kirchengemeinden in Radolfzell. Auf das Ansinnen des Sozial- und Jugendamtes in puncto höherer Kostenbeteiligung reagierte er mit einem Brief.

Ein Brief, den viele Politiker als anmaßend und arrogant empfanden

Darin kommen Formulierungen vor wie "nicht diskussionsfähig" und "keinerlei Verhandlungsspielraum". Das schätzt das Rathaus ebenso ein und will auf seine Forderung nach mehr Geld verzichten. Auch weil es weiß: Müsste die Stadt all die Kitas selbst betreiben, wäre das deutlich teurer, als wenn die Kirche dies mit teils eigenem Geld und ehrenamtlichem Engagement tut.

Der Gemeinderat geht nicht auf die Forderungen der Kirche ein

Ausgestanden ist die Auseinandersetzung noch lange nicht: Im Haupt- und Finanzausschuss gab es für die Linie der Stadt nur eine denkbar knappe Mehrheit von sieben zu sechs Stimmen. Und dann drehte sich die Stimmung sogar noch. Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich, auf die Mietererhöhung nicht zu verzichten. Nach der heftigen Kritik vor allem aus dem links-grünen Lager am Agieren der katholischen Kirche war das Thema zum größeren Politikum geworden.

Müssen die Eltern in den betroffenen Kitas bald höhere Beiträge zahlen?

Was nun geschieht, ist schwer einzuschätzen. Möglicherweise, schreibt Gräble schon einmal, müssten die Eltern die Mehrkosten über höhere Kita-Beiträge aufbringen. Sicher aber ist vorerst das Verhältnis zwischen der Stadt und dem bedeutendsten Anbieter von Kitaplätzen nachhaltig gestört – und das in einer Situation, in der ohnehin Betreuungsplätze fehlen. Für die Kirche ist die Sache klar, es gibt alte Verträge, und die seien einzuhalten. Etliche Kommunalpolitiker dagegen empfanden die Situation eher als Zwickmühle. Und unter Druck setzen lassen wollten sie sich schon gleich gar nicht.