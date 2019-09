Der Rechtsstreit um das Demo-Verbot auf dem Stephansplatz ist beendet: Die Stadt Konstanz hat die Beschwerde an das Verwaltungsgericht Freiburg am Freitag gestoppt, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Damit lenkt die Verwaltung im Streit mit den Klimaaktivisten von Extinction Rebellion ein. „Die für den 21. September erneut angemeldete Demonstration kann stattfinden“, heißt es vonseiten der Stadt weiter.

Massive Kritik am Demo-Verbot

Zuvor hatte das Bürgeramt die für den 27. Juli angemeldete Kundgebung auf dem nördlichen Teil des Parkplatzes verboten und als Begründung die Gefährdung der öffentlichen Ordnung angeführt. Die Klimaaktivisten zogen deshalb vor das Verwaltungsgericht Freiburg, das ihnen Recht gab.

Beendet war der Streit damit aber nicht: Die Stadt legte Beschwerde bei der nächsthöheren Instanz in Mannheim ein – und erntete dafür nicht nur von Klimaaktivisten massive Kritik, sondern auch parteiübergreifend von Konstanzer Stadträten.

Klimaaktivisten sind erleichtert – und stimmen versöhnliche Worte an

Claudius Eisermann, Umweltaktivist und Anmelder der Demo, ist angesichts dieser für ihn unerwarteten Wendung froh. „Ich hoffe, dass die Stadt künftig als Unterstützer agiert, nicht als Kontrahent“, erklärt Eisermann auf Nachfrage und ergänzt: „Wir müssen nun gemeinsam an einem Strang ziehen.“

OB Burchardt: „In Konstanz darf jeder demonstrieren, der sich an die Regeln hält“

Oberbürgermeister Uli Burchardt ist indes bemüht, die entstandenen Wogen zu glätten: „Es ist unglücklich, dass der Eindruck entstanden ist, die Verwaltung wolle eine Demonstration mit Hilfe von juristischen Tricks verhindern. Das ist nicht der Fall“, teilt er in der schriftlichen Stellungnahme mit. „In Konstanz darf jeder demonstrieren, der sich an die Regeln hält.“

Stadtverwaltung widerspricht sich selbst

In ihrer Pressemitteilung betont die Stadt, dass der Grund für die inzwischen zurückgezogene Urteils-Beschwerde „keine inhaltliche, sondern eine Verfahrensfrage“ gewesen sei. Das klang vor wenigen Tagen noch anders: So hieß es etwa in einer schriftlichen Stellungnahme vom 30. August: „Auch inhaltlich vertritt die Stadt Konstanz in einigen Punkten eine andere Auffassung.“ Das Verwaltungsgericht Freiburg hatte in seiner Urteilsbegründung betont, dass die Aktivitäten der Klimaschützer „vollumfänglich“ vom Grundrecht auf Versammlungsfreiheit abgedeckt seien.

Ganz vom Tisch ist das Thema für die Stadt aber auch nach dem Rückzug der Beschwerde nicht. „Oberbürgermeister Uli Burchardt wird das Vorgehen des Gerichts stattdessen in einem Brief an die Landesregierung thematisieren“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.