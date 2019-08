Vor zehn Jahren haben die beiden Gastronomen Heinz-Josef Diestel und Rainer Schmiederer das kleine, beschauliche Stadtteilfest auf dem William-Graf-Platz beim Fährehafen in Staad reaktiviert. Mit großem Erfolg, denn gerade das familiäre Ambiente der überschaubaren Freiluftveranstaltung wird von den Einheimischen Wert geschätzt. Weitere Erfolgsfaktoren: Ausschließlich Konstanzer Standbetreiber, vorwiegend regionale Frischeprodukte, ein vielseitiges Musikprogramm und eine klare Ausrichtung gen Umweltschutz.

Die Standbetreiber-Clique

„Es macht immer noch Spaß. Das Feedback der Gäste ist gut und wir sind eine tolle Standbetreiber-Clique“, stellt Heinz-Josef Diestel vom Staader Fährhaus fest. Mit zu dieser Clique zählen neben Quaker-Wirt Rainer Schmiederer auch Joachim Gretzmeier, Tino Schumann vom Café-Restaurant Hörnle, Michaela Wussow mit ihrem Crêpes-Stand und der Musikverein Allmannsdorf. „Jeder hilft jedem, ohne Wenn und Aber“, sagen die beiden Organisatoren.

Gutes vom See

Gemeinsam versuchen sie stetig das Fest zu optimieren, gerade auch was den Umweltschutz anbelangt; und dies nicht erst, seit der Konstanzer Gemeinderat den Klimanotstand ausgerufen hat. Mit Produkten von „Gutes vom See“ haben sie schon immer auf Qualität nach dem Prinzip der kurzen Wege gesetzt. Gläser statt Plastikbecher, auch das ist beim Staader Hafenfest längst Usus.

Der Versuch

„Jetzt wagen wir einen Versuch und setzen essbares Geschirr ein“, kündigt Heinz-Josef Diestel an. Von der vermeintlich kompostierbaren Variante waren die Veranstalter nicht überzeugt. „Kompostierbar bedeutet lediglich: In 30 Tagen muss das Material zu 90 Prozent abgebaut sein“, schildert Heinz-Josef Diestel, der sich grundlegend im Vorfeld informiert hat. „Die restlichen 10 Prozent sind zumeist nicht abbaubar und beinhalten teilweise sogar Mikroplastik.“ So etwas kam für die Hafenfest-Organisatoren schlichtweg nicht infrage. Jetzt sind sie auf die essbare Variante, welche hauptsächlich aus Weizenkleie und Wasser bestehe, gestoßen, welche sie beim diesjährigen Fest ausprobieren wollen. „Ich bin selbst gespannt wie sie schmecken und ob und wie das mit dem Handling funktioniert“, sagt er. Falls die Teller nicht schmecken sollten, dann seien sie zumindest kompostierbar. Auf das Testergebnis sind die Standbetreiber gespannt, denn wenn es funktioniert, „wären wir vielleicht Vorreiter für alle Feste“, so Diestel.

Vielfältiges Angebot

Und welche Speisen offerieren die Standbetreiber auf dem essbaren Geschirr? Dünnele, Kaiserschmarrn, Fisch-Paella, Scampi-Spieße, Salate, Fischknusperle, Grillwürste, Steaks, Pommes und einiges mehr werde geboten, skizziert Diestel. Das übliche Getränkeprogramm bereichert der Musikverein Allmannsdorf mit raffinierten Longdrink-Kreationen. Nicht experimentiert wird beim Musikprogramm. Da setzt Rainer Schmiederer auf das Bewährte. Klanghaus sei eine hervorragende Stimmungs-Party-Band, die er für den Eröffnungsabend engagierte. „Waidele ist Waidele und die Konstanzer hören ihn seit 30 Jahren gerne. Roosters begeistern mit Rock, Soul und Funk alle Generationen“, skizziert Rainer Schmiederer. Das Sonntagskonzert von und mit dem Musikverein Allmannsdorf mit seinem facettenreichen Repertoire ist eine beliebte Tradition, die keinesfalls aufgegeben werde.

Nähere Informationen im Internet: http://www.staaderhafenfest.de

Das Programm

Das 10. Staader Hafenfest findet von Donnerstag, 15. August, bis einschließlich Sonntag, 18. August, auf dem William-Graf-Platz in Konstanz-Staad statt. Das Programm:

Donnerstag, 15. August: 17 Uhr Festbeginn, ab 18 Uhr Band Klanghouse

Freitag, 16. August: 17 Uhr Festbeginn, ab 18 Uhr Jürgen Waidele & Friends

Samstag, 17. August: 17 Uhr Festbeginn, ab 18 Uhr Tanzband „Roosters“

Sonntag, 18. August: 10.30 Uhr Festbeginn, ab 11.30 Uhr Musikverein Allmannsdorf, 15 Uhr Festende. (as)