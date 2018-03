Konstanz Spitalstifung reagiert: Neue Wohnungen für Mitarbeiter

Ein Wohnheim in der Luisenstraße ist komplett saniert, die Spitalstiftung hat 7 Millionen Euro investiert. Sie erhofft sich dadurch, leichter Personal zu gewinnen. Denn Wohnraum in Konstanz ist für viele kaum zu bezahlen. Aber warum aufwändige Sanierung anstatt Neubau?

„Wohnungen in Konstanz sind knapp und teuer“, stellte Andreas Voß, Direktor der Spitalstiftung Konstanz, fest. Dieser Fakt erschwere die Gewinnung von Mitarbeitern. „Wir stehen im Wettbewerb“, so Voß, der insbesondere die Grenzsituation und die Konkurrenz mit Schweizer Arbeitgebern als Beispiel nannte. Umso mehr freute er sich, mit Bürgermeister Andreas Osner das ehemalige Wohnheim in der Luisenstraße 7 c auf dem Klinik-Campus nach erfolgter Sanierung eröffnen zu können. Entstanden sind 34 Personal-Wohnungen für Mitarbeiter der Spitalstiftung, des Konstanzer Klinikums und des Vincentius-Krankenhauses. „Wir machen der Wobak keine Konkurrenz“, stellte Andreas Osner fest. Im Fokus stehe, günstigen Wohnraum für das Personal zur Verfügung stellen zu können. Im Fall Luisenstraße 7 c koste die Kaltmiete acht Euro pro Quadratmeter. „Die Miete wollen wir langfristig so halten“, betonte Stiftungsdirektor Voß.

Aus Baracke wird Schmuckstück

„Es ist ein Quantensprung“, wertete Bürgermeister Andreas Osner bezüglich der Transformation des 1963 erbauten Wohnheimes mit seinerzeit 93 Zimmern, das in jüngster Zeit eher als „alte Baracke“ anmutete. Für sieben Millionen Euro wurde es grundlegend saniert und zu einem Wohnhaus für Singles, Alleinerziehende und kleine Familien umgebaut, schilderte Osner. „Das Gebäude wurde bis auf den Rohbau zurückgebaut“, erläuterte Christian Müller vom Konstanzer Architekturbüro Braun und Müller.

Mit Küche und Fußbodenheizung

Die Schottenbauweise – die Decken sind von Mauer zu Mauer gespannt – wurde beibehalten, wodurch interessante Wohnungszuschnitte entstanden seien. Alle Wohnungen (19 Zwei- bis 2,5-, 14 Drei-Zimmer-Wohnungen und eine Vier-Zimmer-Wohnung) sind mit Bad, Einbauküche und Fußbodenheizung ausgestattet. Im Keller gibt es nicht nur zu jeder Wohnung zugehörige Abteile, sondern auch Fahrradabstellplätze sowie einen Raum für die Haustechnik, wobei Jürgen Schmidt, technischer Leiter der Spitalstiftung, darauf aufmerksam machte, dass das Wohnhaus an die Energiezentrale des Klinikums gekoppelt sei.

Statik wird zur Herausforderung

Statt einer Mittelflurerschließung entschieden sich die Architekten für den Anbau von Laubengängen, die nun den Altbaukern ummanteln. Gleichzeitig entstanden damit auch Balkonflächen für die Bewohner. Ein architektonischer Coup, der aufgrund der zusätzlichen Masse an Gewicht allerdings auch Probleme bereitete, wie Statiker Rudolf Held bemerkte. Aufgrund der zusätzlichen Vertikallasten „mussten wir noch einen Erdbebennachweis erbringen“. Wären Abriss und Erstellung eines Neubaus kostengünstiger und weniger aufwändig gewesen? „Es war eine politische Entscheidung, den Bestand zu erhalten“, hielt Architekt Christian Müller fest. Allerdings bezweifelt er, dass ein Neubau mit dem doch ansehnlichen Volumen heute baurechtlich genehmigungsfähig gewesen wäre. „Fünf Geschosse hätten wir wohl nie bekommen; maximal drei“, schätzt Müller und resümiert aus seiner Sicht: „Es hat sich gelohnt.“

Lob von der Politik

Die anwesenden Gemeinderäte waren mehr als angetan von dem Bauprojekt. „Respekt, was Sie daraus gemacht haben. Es ist wirklich schön geworden“, lobte beispielsweise Ewald Weisschedel. Allerdings meinte er, jede Möglichkeit zum Wohnungsbau sollte genutzt werden, um für die Mitarbeiter der Kliniken und der Spitalstiftung Wohnungen zu generieren. Damit verbunden sei, dass es gelinge, zusätzliche Fachkräfte zu gewinnen. Die Spitalstiftung will es bei diesem Projekt sein lassen. Sie hat die Schaffung von weiterem Wohnraum im Blick.

Die Spitalstiftung

Die Stiftung verfügt über einige Immobilien. "Wir haben im Stadtgebiet Konstanz 420 Wohnungen; 230 allein auf dem Klinik-Campus", erläutert Stiftungsdirektor Andreas Voß. Die Mietwohnungen würden den Mitarbeitern der Spitalstiftung, des Konstanzer Klinikums und des Vincentius-Krankenhauses zur Verfügung gestellt. Die Mietberechtigung sei mit dem Arbeitsverhältnis (Rentner ausgenommen) gekoppelt. Auf dem Klinik-Campus sollen weitere Wohnhäuser entstehen. Ebenfalls auf der Agenda stehe die Sanierung der beiden Hochhäuser an der Mainaustraße, wie Bürgermeister Andreas Osner anmerkte: "Da müssen wir in den nächsten zehn Jahren ran."