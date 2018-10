Körperverletzung, Diebstahl, Sachschaden, Drogenmissbrauch, Beleidigung, sexuelle Nötigung – die Palette der Vorwürfe ist immens. Staatsanwältin Anja Blömer benötigte eine Dreiviertelstunde, um die einzelnen Punkte vorzutragen. Der Hauptangeklagte, der beim eigentlichen Prozessbeginn vor einer Woche nicht erschienen war und in der Zwischenzeit mit einem Haftbefehl festgenommen wurde, erschien in Fußschellen.

Der klassische Verlierer

Seine Lebensgeschichte liest sich wie die des klassischen Verlierers der Ost-West-Beziehungen in den 90er-Jahren: Als Spätaussiedler mit seinen Eltern aus Kasachstan nach Ostdeutschland ausgewandert, aber niemals wirklich angekommen und ohne Perspektive. Obdachlosigkeit, Drogen, Alkohol, Kriminalität – seit 2003 verbrachte er rund elf Jahre im Gefängnis; sowohl in Deutschland als auch in der Ukraine, wo er zwischendurch lebte.

2016 entschloss er sich, nach Konstanz zu ziehen. „Weil ich ein Schwimmer bin und mit meinem alten Leben abschließen, einen Neuanfang starten wollte“ sagt er.

Die Partnerin als Ebenbild

Am Bodensee lernt er eine Frau mit ähnlichem Lebensweg kennen. Spätaussiedlerin aus Kasachstan, als Kind nach Konstanz gekommen. Drogen, Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe begleiten sie viele Jahre.

Die beiden verlieben sich, sie wird schwanger. Die Frau wohnt in einer Unterkunft für sozial Schwache in Wollmatingen. In diese Zeit fallen auch die Tatvorwürfe: Ein Mitbewohner zeigen das Paar 2017 und 2018 ein halbes Dutzend mal an. Mehrmals soll der Angeklagte einen Zimmernachbarn brutal zusammengeschlagen, ein anderes Mal Handy und Elektrogeräte geklaut haben.

Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe – bis auf einen Ellbogenschlag. „Keine Ahnung, warum er mir das vorwirft“, reagiert er auf die Worte der Staatsanwältin. Er sieht sich als Opfer einer Kampagne der Mitbewohner. „Wenn irgendetwas war, hieß es immer: Der Scheiß-Russe war das.“

"Depressiv und völlig am Ende"

Seine Lebensgefährtin soll bei den Vorfällen tatenlos zugeschaut und das Opfer getreten haben – was sie ebenfalls bestreitet. „Ich war schwanger“, erklärt sie. „So einen Blödsinn würde ich nicht machen.“

Sie pflegte von 2011 bis 2013 ihre kranke Mutter, ehe diese verstarb. „Ich war depressiv und völlig am Ende“, sagt die 38-Jährige. Heute lebt sie mit ihrem sechs Monate alten Kind bei einem Cousin im Schwarzwald – unter Beobachtung von Jugendamt und Familiengericht.

Der Hauptangeklagte wählte gegenüber Mitbewohnern und Beamten immer wieder diffamierende Begriffe. „Sie begehen damit Beleidigungen und wir sind Zeugen“, unterbrach Richter Dospil den Mann, der laut Sozialarbeiter zu Aggressionen neigt und ein ausgeprägtes Verdrängungsverhalten an den Tag legt. Sein Anwalt Stutz und der Richter bewahrten ihn vor weiteren Entgleisungen.

Das Leben? Ein einziger Rausch

Der dritte Angeklagte erinnert sich laut eigener Aussage nicht mehr an die ihm vorgeworfenen Taten. „Ich war ja nicht mehr ganz nüchtern“, erklärte der 50-Jährige. „Ich weiß nichts mehr davon.“

Er kam als Zweijähriger mit seiner Mutter aus Amerika nach Deutschland, verbrachte seine halbe Kindheit im Heim – und kam früh mit Drogen und Alkohol in Kontakt. Der Vater? Verschollen. Das Leben? Ein einziger Rausch. „Ich habe jeden Tag von acht Uhr morgens bis zur Bewusstlosigkeit getrunken“, schildert er. „Es ist möglich, dass ich beteiligt war. Ich weiß es nicht.“

Der vierte Angeklagte fehlte entschuldigt – er ist befindet sich in einer Klinik für psychisch Kranke.

Der Hauptzeuge und Ankläger, ein ehemaliger Journalist aus Übersee, berichtet vor Gericht davon, wie die Angeklagten ihn drangsalierten in der Unterkunft. Der 69-Jährige vermutet ein sexuelles Interesse des Hauptangeklagten an seiner Person. Die Verteidiger versuchten, seine Glaubwürdigkeit aufgrund fragwürdiger Zeit- und Sachangaben in Frage zu stellen. Ein Zeuge bezeichnete ihn als Messi mit Waschzwang, der gelegentlich kleine Diebstähle begehen würde.

"Das war eine Bande"

Der Vermieter berichtet dem Gericht von den Verhältnissen im Haus. Demnach herrschten Gewalt und Kriminalität, Drogen- und Alkoholexzesse. Zwei der vier Angeklagten hätten die Nachbarschaft geradezu terrorisiert und Angst verbreitet. „Das war eine Bande“, erzählte er. Seit die Angeklagten nicht mehr im Haus wohnen würde, gäbe es keine Probleme mehr.

Der Hauptangeklagte verlor erneut seine Fassung und beschimpfte den Mann aufs Übelste.

Staatsanwältin und Richter reden Klartext

Ein Zeuge, der in dem betroffenen Haus wohnte, berichtete von regelmäßigen Polizei- und Feuerwehreinsätzen im Haus. „Da war ständig was los. Es hat ständig geknallt.“ Er persönlich habe jedoch nie mitbekommen, dass die Angeklagten den Kläger überfallen hätten. Auch beschrieb er den Ankläger als Menschen, der andere gerne beschuldigt und es nicht so sehr mit der Wahrheit halten würde.

Die Staatsanwältin hatte so ihre Zweifel: „Sie sind mit ihm befreundet“, hielt sie dem Zeugen entgegen. „Sie müssen hier die Wahrheit erzählen und dürfen nichts verschweigen.“

Der Besitzer des Imbisses im Haus bezeugte, dass mit der Ankunft des Hauptangeklagten die Probleme zunahmen und daher Gäste seinem Imbiss fernblieben. Und wieder verlor der Angeklagte die Contenance und beschimpfte den Zeugen mit Fäkalsprache. Erneut wurde er vom besonnenen Richter aufgefordert, sich zu zügeln.

Richter: "Warum lügen Sie vor Gericht?"

Ein weiterer Mitbewohner versicherte, nichts von Problemen mitbekommen zu haben. Der Richter entlarvte den Mann der Lüge, denn vor dem Amtsgericht hatte er im Juli von Übergriffen berichtet. „Haben Sie Angst vor dem Angeklagten? Wen wollen Sie decken? Warum lügen Sie und warum wollen Sie jetzt freiwillig ins Gefängnis? Sind Sie so dick mit dem Angeklagten befreundet?“

Schweigen. Neuer Anlauf. Plötzlich wusste der Mann gar nichts mehr. Und dann wollte er doch gehört haben, dass der Angeklagten den Zeugen verprügelt hätte. Dospil ließ Gnade vor Recht ergehen und ließ den Mann unvereidigt.

"Wenn ich Dich sehe, mache ich Dich fertig"

Vier Polizeibeamte sprachen von ihren regelmäßigen Einsätzen in dem Haus. Da sei immer viel Alkohol im Spiel gewesen, der Hauptangeklagte war den Beamten als Aggressor bekannt. Ein Polizist erzählte, wie der Mann ihm im Wagen drohte: "Wenn ich dich in Wollmatingen sehe, dann mache ich dich fertig."

Nach neunstündiger Verhandlung wurde der Prozess auf Mittwoch kommender Woche vertagt.

