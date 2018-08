Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren auf dem eingeschalteten Herd in der Wohnung der Frau in der Fließhornstraße abgelegte Gegenstände in Brand geraten, wie es in einer Presseinfo der Polizei heißt.

Der 46-jährige Mann bemerkte den Rauch, als er mit seinem Hund unterwegs war. Während weitere Personen einen Notruf absetzten, kletterte er mit einem Feuerlöscher auf den Balkon der Wohnung im ersten Stock und schlug die Scheibe ein. Er zog die auf dem Boden liegende Bewohnerin auf den Balkon. Dort konnte der Rettungsdienst die Frau versorgen. Sie wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Zudem begann der Mann, den Brand zu löschen.

