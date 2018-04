Konstanz Sparkassenchef Lothar Mayer: "Regionalität ist ein enorm wichtiges Gut"

Wie sich das Zusammenspiel von Banken und Kunden im Umfeld der Digitalisierung entwickeln könnte, erläutert Sparkassenchef Lothar Mayer im Vorfeld eines Gesprächs in der Reihe "Überraschende Perspektiven".

Herr Mayer, ich habe mit Paypal einen bei Ebay ersteigerten Artikel bezahlt. Macht Ihnen als Banker das Sorge?

Die Bankenwelt hat sich über Jahre einen zwar lebhaften, aber nicht sehr innovativen Wettbewerb geliefert. Als Nichtbanken mit Technologie basierten Angeboten auf den Markt kamen, wurden diese anfangs nicht aufmerksam genug beachtet. Einige wenige Anbieter haben sich daraufhin mit speziellen Themen etabliert. Bei mir erzeugt dies weniger Sorge als vielmehr Ansporn, dass wir Leistungen, die unseren Kunden nützen, viel schneller entwickeln als bisher. Zuletzt haben wir da schon ordentlich Gas gegeben.

Werden solche Zahlungsdienstleister die Banken in Zukunft ersetzen?

Die Angebote solcher Zahlungsdienstleister sind regelmäßig sehr spezialisiert ausgerichtet. Weil aber die Bedarfe der Menschen so vielfältig sind wie das Leben selbst, braucht es in finanziellen Angelegenheiten einen Partner, der lebenslang durch alle Phasen rundum begleitet. Diese Rolle ersetzt kein Computer. Hier braucht es Menschen, denen man in die Augen schauen kann; die ehrlich und verlässlich sind. Das bleibt.

Was verändert die Digitalisierung für die Kunden einer Bank derzeit am meisten?

Je mehr sich rund um das Thema Finanzen eine Art Goldgräberstimmung breit macht, desto mehr und unübersichtlicher werden die Heilsversprechen der unzähligen Anbieter rund um den Globus. Da ist man dann auch schnell einmal überfordert. Schließlich kann man ja nicht in jedem Thema Experte sein. Ich meine, dass mit der Angebotsflut auch die Unübersichtlichkeit steigt. Viele Angebote stammen von Unternehmen, die weit nicht so streng beaufsichtigt sind wie die Banken in Deutschland. Vertrauenswürdige Ansprechpartner sind deswegen Gold wert, wenn es um wichtige finanzielle Entscheidungen geht. Diese werden künftig noch wichtiger.

Ihre Konkurrenz ist plötzlich nur noch einen Mausklick entfernt und kann im Zweifelsfall billiger produzieren. Wie schaffen Sie es, dass die Kunden trotzdem bei Ihnen bleiben?

An den Produktionskosten von Finanzdienstleistungen arbeiten alle Anbieter intensiv. Preisvorteile sind deswegen meist nur von kurzer Dauer. Dieser Wettlauf um Vorteile macht nur Sinn, wenn echtes Interesse am Kunden dahinter steht. Eine Spezialität vielleicht etwas günstiger anbieten zu können reicht auf Dauer nicht. Die Gesamtleistung muss den Menschen das Leben erleichtern. Wir haben schon immer Leistungen für alle Lebenslagen geboten. Das Konzept passt. Es gilt aber, permanent besser zu werden, denn auf Toleranz der Kunden bei Minderleistungen zu setzen, wäre zu kurz gesprungen. Wir erleben immer wieder, dass Kunden, die sich einst von uns abgewandt haben, zu uns zurückkehren, weil sie sich bei uns einfach vollumfänglich gut aufgehoben fühlen.

Und was ändert sich für die Mitarbeiter, wenn viele Prozesse inzwischen automatisch abgewickelt werden können?

Wie in vielen Branchen verändern sich auch bei uns die Arbeitsprozesse gravierend. Der Mensch wird zunehmend zum Veredler von maschinellen Vorprodukten. Stupides, Eintöniges übernehmen Computer. Aber dort, wo es darum geht, jenseits von Zahlen, Daten, Fakten Lösungen zu entwickeln, da braucht es gut ausgebildete und emotional intelligente Menschen. Ich möchte die Entwicklung als Transformation vom ausführenden zum gestaltenden Mitarbeiter beschreiben. Das ist einerseits Herausforderung, andererseits aber den menschlichen Anlagen viel näher. Hierbei braucht es natürlich gute Unterstützung, die wir vielfältig leisten.

Haben regionale Kreditinstitute bei der Anpassung an die neue Zeit eher Vorteile oder eher Nachteile?

Diese Frage ist schwer zu beantworten. Persönlich halte ich Regionalität für ein enorm wichtiges Gut. Region vermittelt ein Gefühl von zu Hause, mindert Stress, schafft Vertrautheit und vieles mehr. Ich meine, dass wir als Menschen bei wichtigen Themen des Lebens es Wert schätzen, wenn wir darüber von Angesicht zu Angesicht mit Vertrauten vor Ort sprechen können. Das wird so bleiben und deswegen bin ich sicher, dass unser regionales Geschäftsmodell unverzichtbar ist.

Bei einer örtlichen Bank können die Kunden Vertrauen in reale Menschen aufbauen, denen sie vielleicht auch sonst begegnen – wie werden Mitarbeiter mit dieser Verantwortung fertig?

Das Vertrauen der Menschen in uns ist für uns keine Bürde. Im Gegenteil. Es bestärkt im eigenen Tun und beschert ja auch tagtäglich positive Rückmeldungen unserer Kunden. Und für unsere Kunden ist das im Grunde unbezahlbar. Eher möchte doch ein Mitarbeiter im Erdboden versinken, als sich nachsagen lassen zu wollen, dass er den Kunden von nebenan schlecht versorgt hätte. Vertrauen ist unsere Lebensbasis seit fast 200 Jahren. Das setzen wir zum Wohle unserer Kunden nicht aufs Spiel. Unsere Mitarbeiter wissen das und handeln auch so.

Viele Angebote und Dienstleistungen im Internet scheinen kostenlos zu sein. Welchen Preis müssen Kunden bezahlen, wenn sie auf so etwas eingehen?

Sie sprechen zutreffend von „scheinbar kostenlos“. Jeder von uns weiß, dass hinter jeder Leistung Aufwand steht. Großherzige Samariter, die sich am Draufzahlen erfreuen, sind mir in meiner Berufszeit noch nicht begegnet. Weil das auch schlicht nicht funktioniert. In diesen sogenannten Kostenfrei-Angeboten stecken also unter Umständen Dinge, die man als Kunde gar nicht erkennt. Gerne werden ja Daten als das Gold der heutigen Zeit bezeichnet. Der Handel mit Daten ist also häufig die Einnahmequelle derartiger Anbieter. Ich persönlich habe die Erwartung, dass nicht von Dritten über meine Daten auf für mich intransparente Art und Weise verfügt wird. Lieber bezahle ich für eine Leistung einen ehrlichen und fairen Preis.

Wie steht ein Unternehmen wie Ihre Sparkasse Bodensee da, wenn die Digitalisierung weitere fünf oder zehn Jahre fortgeschritten ist?

In dieser Zeit der enorm schnellen Entwicklungen werden die Prognosezeiträume eher kürzer. Eine Beschreibung des Aussehens in fünf beziehungsweise zehn Jahren mit wenigen Worten ist fast nicht möglich. Aber inhaltlich wage ich zu behaupten, dass wir an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden täglich mit Top-Leistungen auf allen gewünschten Wegen für unsere Kunden da sind, ihnen das Leben vielfältig vereinfachen und der Sicherheit bietende Vertrauenspartner in finanziellen wie das tägliche Leben generell betreffenden Themen sein werden. Und das beziehe ich nicht nur auf unsere privaten Kunden.

Und wie werden sich Ihre Kunden verändern?

Der jederzeitige Zugang zu allen möglichen Informationen und Angeboten verändert die Anspruchshaltung der Menschen auch uns gegenüber. Wenn wir früher für einen etwas komplexeren Vorgang ein paar Tage gebraucht haben, war das kein Problem. Das wird sich immer mehr in Richtung „Sofort-Verfügbarkeit“ verändern. Auch werden wir neue Wege beschreiten, um den intensiven Kontakt auch zu den Kunden zu pflegen, denen wir nur äußerst selten persönlich begegnen. Unser Kommunikationsverhalten müssen wir dahin noch weiter entwickeln und auch unsere Erreichbarkeit auf allen gängigen Kanälen bauen wir permanent aus.

Der Sparkassenchef und die Veranstaltungsreihe

Zur Person: Lothar Mayer (54) ist seit dem 1. Mai 2016 Vorsitzender des Vorstandes bei der Sparkasse Bodensee. Davor war er Vorstandsmitglied bei der Sparkasse Fürth (Bayern). Mayer hat Erfahrungen in allen Sparten der Sparkassenwelt und anderen Berufszweigen. Unter anderem bekleidete er verantwortungsvolle Positionen bei der bayerischen Landesbank, im Genossenschaftssektor und einem Sparkassenverband.

Zum Ereignis: Unter dem Motto "Überraschende Perspektiven" veranstalten die Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee und das SÜDKURIER Medienhaus eine Reihe von Gesprächsabenden zu gesellschaftlich bedeutsamen Themen. Das aktuelle Jahresmotto lautet Digitalisierung. Nach dem sehr gut besuchten Abend mit dem Konstanzer Hochschulprofessor Guido Baltes über die Digitalisierung von Gesellschaft und Arbeitswelt ist nun der Vorsitzende des Vorstands der Sparkasse Bodensee, Lothar Mayer, zu Gast. Mit ihm spricht SÜDKURIER-Redaktionsleiter Jörg-Peter Rau über die Digitalisierung der Finanzwelt und ihre Auswirkungen für Unternehmen, Kunden und Gesellschaft. Kernaspekte werden Sicherheit, Wettbewerb und Geschäftsmodelle, aber auch Kundennähe, Präsenz in der Fläche und Verfügbarkeit von Dienstleistungen sein. Das Gespräch richtet sich ausdrücklich an alle Interessierten, Fachwissen ist nicht erforderlich. Es findet statt am Dienstag, 10. April, um 19 Uhr bei der IHK in Konstanz, Reichenaustraße 21. Nach dem Gespräch haben auch die Gäste die Möglichkeit, Lothar Mayer Fragen zu stellen. Der Eintritt ist wie immer bei den "Überraschenden Perspektiven" frei, eine Anmeldung per E-Mail aber erforderlich an teilnehmen@suedkurier.de