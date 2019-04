"Herzlich willkommen im Wohnungskonfigurator vom Laubenhof in Konstanz", heißt es auf der Internetseite der Firma, die 126 neue Wohnungen an der Laube vermarktet. Interessenten können sich dort die noch freien Wohnungen auf einer interaktiven Karte ansehen, den Preis gleich dazu.

Im dritten Obergeschoss etwa ist noch eine Vier-Zimmer-Wohnung frei. 107 Quadratmeter für 769.000 Euro, der Stellplatz muss dazu gekauft werden und liegt bei 39.000 Euro. Insgesamt 36 Wohnungen sind demnach noch verfügbar. Das liegt auch daran, dass es mehrere Interessenten gegeben haben soll, die ihre Reservierungen wieder zurückgezogen haben.

Der Rückzug der Käufer hat mehrere Gründe

Zum einen ist der Investor, die Immobiliensparte der Landesbank Baden-Württemberg, relativ früh in die Vermarktung gegangen. Bereits Ende 2018 konnten Interessenten eine Wohnung reservieren lassen. Auf dem angespannten Markt lassen sich Suchende schnell hinreißen, sich früh eine Wohnung zu sichern – und nehmen im Zweifel auch die Reservierungsgebühr in Kauf, die am Laubenhof 1000 Euro betragen soll.

Letztlich will aber der Kauf einer Wohnung, die nicht gerade im preisgünstigen Segment liegt, wohl überlegt sein. Und sie muss den Wünschen der potenziellen Besitzer entsprechen, etwa die nach einer bestimmten Raumaufteilung. Wie so oft bei großen Wohnbauprojekten ändern sich aber im Laufe der Planungen die Grundrisse von Wohnungen – und Interessenten ziehen zurück.

Dass derzeit noch mindestens rund 30 Prozent der Wohnungen frei sind, ist deshalb nichts Ungewöhnliches. Der Konstanzer Wohnungsmarkt gibt Investoren die Sicherheit, dass sich diese irgendwann auf jeden Fall verkaufen lassen – und die Immobiliensparte der Landesbank Baden-Württemberg dürfte im Gegensatz zu kleinen, privaten Bauträgern in der Zwischenphase keine Geldsorgen haben. Allerdings ist fraglich, ob nicht sogar noch mehr Wohnungen noch einen Käufer suchen.

Gerüchte, wonach die Fertigstellung der Wohnungen immer wieder verschoben worden sei, will Brigitte Reibenspies, Pressesprecherin der LBBW Immobilien Management GmbH mit Sitz in Stuttgart, nicht bestätigen. Die Fertigstellung sei für Ende 2021 geplant. "Wir liegen mit unserem Projekt im Plan", so Reibenspies.

Garantie für einen Einzug im Jahr 2021?

In den Kauf-Verträgen soll ein Gewährleistungsbeginn ab August 2021 verzeichnet sein – dann soll also die Bauabnahme stattfinden und die ersten Bewohner eingezogen sein. Die LBBW teilt auf Anfrage mit, dass sie sich zu Inhalten von Kaufverträgen "prinzipiell nicht äußern."

Auch bezüglich der Rücktritte von Kaufinteressenten hält sich Reibenspies kurz: "Reservierungen sind immer unverbindlich. Daher ist es jederzeit möglich – auch ohne Nennung von Gründen – davon zurückzutreten."