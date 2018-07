Schwarze Abendkleidung und salbungsvolle Worte sollten es nicht sein. "Kein Grußwort, Weinkarton, Musikstück in häufiger Wiederholung", wie es die Hauptperson des Abends selbst als Losung ausgegeben hatte. Ulrich Rüdiger wollte feiern, mit vielen Menschen sprechen, vielen Weggefährten danken. Als feierte er seinen Abschied nach fast zehn erfolgreichen Jahren an der Spitze der Universität Konstanz mit einem Sommerfest. Im Innenhof spielt eine Combo der Uni-Bigband. Und nach der ersten, locker gehaltenen Lobesrede von Oberbürgermeister Uli Burchardt singt die ganze Festgemeinde zusammen "Ade, Ulrich Rüdiger" auf die Melodie von Reinhard Meys "Über den Wolken".

Und so geht es weiter – trotz des allgemeinen Bedauerns über Rüdigers Abschied sehr fröhlich. Björn Graf Bernadotte von der Insel Mainau und die Klinik-Unternehmerin Dagmar Schmieder, Ehrensenatorin Mitglied im Präsidium der Universitätsgesellschaft Konstanz, danken ebenso wie zwei Mitglieder aus dem Leitungsteam, mit denen Ulrich Rüdiger besonders gerne zusammengearbeitet hat. Nicole Dehé, Prorektorin für Lehre, und Jens Apitz, als Kanzler so etwas wie der Verwaltungschef der Hochschule, sprechen in Reimen, aus denen auch Wehmut herausklingt.

Die Studenten machen ein ganz besonders Geschenk

Für die Rektoren-Kollegen im Land Baden-Württemberg ergreift Wolfram Ressel das Wort, der Rektor der Technischen Universität Stuttgart. Bei allem Wettbewerb zwischen den Hochschulen, sagt er, habe Ulrich Rüdiger immer auch auf den Teamgeist gesetzt. Und das sehen offenbar die Studierenden auch so: Für deren Vertretung, den Asta (Allgemeiner Studierendenausschuss) überreichen Béla Koch und seine Mitstreiter ein riesiges, originell gestaltetes Banner. Und, ganz bürgerlich und wohl informiert über Rüdigers Vorlieben, ein paar silberne Manschettenknöpfe mit dem Asta-Logo.

Noch einmal beschwört der Rektor den Uni-Teamgeist

Zum Schluss spricht, natürlich, Ulrich Rüdiger selbst. "Die Stärke der Universität Konstanz ist der Teamgeist, die Dinge miteinander zu machen", sagt er. Und deshalb sei ihm auch nicht bange vor dem 27. September. Dann entscheidet sich, wie viele der drei Cluster-Anträge der Universität im Exzellenzwettbewerb weiterkommen – und sind es nicht mindestens zwei, sind alle Aussichten auf einen dauerhaften Elite-Titel verloren. Mit im Rennen ist auch Ulrich Rüdigers neue Wirkungsstätte, die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen. In dem Moment, in dem die Entscheidung der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Wissenschaftsrats bekannt gegeben wird, "werde ich Aachener und Konstanzer gleichzeitig sein", so Rüdiger.

Geflüstert: Der Satz, in dem das Geheimnis des Erfolgs liegt

Auch wenn es noch einige Tage vor dem eigentlichen Machtwechsel am 1. August ist – die Amtskette übergibt Rüdiger schon einmal an seine Nachfolgerin Kerstin Krieglstein. Dass sie nur mit vergleichsweise knapper Mehrheit zur neuen Rektorin gewählt wurde, spielt an diesem schönen Sommerabend keine Rolle.

Stattdessen beugt sich Ulrich Rüdiger zu der Neurowissenschaftlerin und Medizinerin und flüstert ihr etwas ins Ohr. Es sei der Satz, dem ihm, bei gleicher Gelegenheit auch schon sein Vorgänger Gerhart von Graevenitz anvertraut habe. Eine Zauberformel? Wer Gerhart von Graevenitz und sein souveränes Ausscheiden aus dem Rektorenamt erlebt hat, wird wohl eher vermuten: Es muss das Versprechen gewesen sein, sich nicht ungefragt einzumischen.

Meinung Beim Abschiedsfest für Uni-Rektor Rüdiger: Interessant ist auch, wer nicht da war von Jörg-Peter Rau Lesen Sie auch

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein