Konstanz vor 1 Stunde

Soll mein Kind trotz des Unwetters in die Schule gehen oder nicht? Wieso sich Konstanzer Eltern und Schulleiter über die Kommunikation des Ministeriums wundern

Die große Politik aus Stuttgart ließ die Eltern entscheiden, ob der Nachwuchs trotz des Sturms in die Schule gehen sollte. Informiert wurde darüber am Wochenende auf der Homepage und über eine Pressenotiz. Die Schulen jedoch erhielten keine Nachricht – was in Konstanz nicht gut ankam.