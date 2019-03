Manchmal fahre sie in der Bruder-Klaus-Straße und den angrenzenden Straßen eine halbe Stunde im Kreis herum, um einen Stellplatz für ihr Auto zu finden, sagt Andrea Luiszer, die in der Bruder-Klaus-Straße wohnt. Das passiere vor allem an Wochenenden oder freitags spätabends. Vor allem, wenn man spät von der Arbeit komme, nerve die Stellplatzsuche sehr. Wenn es nach ihr gehe, so sei es dringend nötig, ein Anwohnerparken in Petershausen einzurichten.

Gibt es genügend Stellplätze in Petershausen oder nicht? Grundsätzlich ist man sich einig: "Der Parkdruck in Petershausen hat sich verstärkt, auch aufgrund der Verdrängung eines Teils der Autos aus dem Stadtteil Paradies", sagt Stadt- und Verkehrsplaner Stephan Fischer. Viele Autofahrer, die in der Innenstadt arbeiteten, parkten nun lieber in Petershausen, da es dort kostenlos sei.



Ob diese Beobachtung allerdings ausreiche, um nun auch in Petershausen Anwohnerparkausweise einzuführen, sei längst nicht klar. Deshalb soll es nun eine Untersuchung zum Thema geben.



Die Hürden, ein solches Anwohnerparken einzuführen, sind relativ hoch: Nachgewiesen werden müsse, dass es einen klaren Mangel an Stellplätzen im Untersuchungsgebiet gibt. Das bedeutet: Bewohner müssen "wegen eines erheblichen Zugangs an Fahrzeugen regelmäßig keinen Stellplatz finden, der in zumutbarer Entfernung zu ihrer Wohnung liegt", so Fischer.



Zudem muss geklärt werden, wann es den größten Parkdruck gibt: tagsüber oder über Nacht, an Werktagen oder am Wochenende? Welche verschiedene Möglichkeiten beim Anwohner-Parken gibt es? Auch wenn die Stadt entscheiden sollte, dass es ein Anwohner-Parken geben soll, muss geklärt werden, wie dieses gestaltet werden soll. Möglich ist das Misch- oder das Trennungsprinzip.



Beim Mischprinzip gilt, dass Stellplätze von allen genutzt werden können, Besucher dürfen allerdings nicht länger als zwei Stunden dort parken und müssen gegebenenfalls dafür zahlen.



Entscheidet man fürs Trennprinzip, werden gesonderte Stellplätze jeweils für Anwohner und für Besucher eingerichtet. Dass das Parken in diesem Bereich automatisch gebührenpflichtig wird, stimmt übrigens nicht. Es ist die Entscheidung der Verwaltung, ob eine Parkscheibe ausreicht oder ob das Kurzzeitparken den Besucher etwas kosten soll. Was ist die Haltung der Verwaltung zum Anwohnerparken? Die Stadtverwaltung ist sich bisher nicht sicher, ob es möglich und auch sinnvoll ist, Anwohnerparken in Petershausen einzurichten. Frank Conze, Leiter des Straßenverkehrswesens bei der Verwaltung, plädiert nachdrücklich dafür, das Anwohnerparken in Petershausen sorgfältig zu planen. "Im Paradies haben wir großen Aufwand betrieben und der Erfolg war dann auch groß", sagt er. Es gebe kaum Beschwerden.



Allerdings müsse man bedenken, dass bei jedem bewirtschaftete Gebiet wiederum Druck auf die Nachbargebiete entstehe. Zusätzlich bewirkt jede Parkraumbewirtschaftung einen erheblichen Verwaltungsaufwand. Für 1000 Stellplätze würden etwa eineinhalb Personalstellen in der Verwaltung und beim Gemeindevollzugsdienst gebunden. Was sagen die Anwohner in Petershausen? "Petershausen ist ja riesig, deshalb bin ich der Meinung, dass den Anwohnern die Stellplätze zustehen sollten", macht Andrea Luiszer ihre Position klar. "Ich finde es auch okay, wenn die anderen zahlen müssen". Als sie in der Bruder-Klaus-Straße einzog, habe sie absichtlich keinen Stellplatz in einer Tiefgarage gemietet, weil es hieß, dass viele Stellplätze geschaffen würden. Nun habe sie das Problem, dass sie selten einen finde.



Ariane Gritzner-Löffler wohnt ebenfalls in der Bruder-Klaus-Straße und bestätigt das Problem. Ein großes Problem sei, dass hier häufig Autos abgestellt und erst nach einer Woche wieder bewegt würden. Sie vermutet, dass Petershausen zum Ausweichgebiet für Personen geworden sei, die in der Innenstadt arbeiten und nun nicht mehr im Paradies parken können. "Wir haben selbst das Problem nicht, wir haben einen Tiefgaragenstellplatz gemietet. Aber meine Mutter hat kaum eine Chance hier zu parken, wenn sie mich besucht."



Gertrud Rau wohnt in einer Seniorenwohnung in der Luisenstraße. Die meisten Bewohner dort hätten kein Auto mehr und seien nicht betroffen, sagt sie. Dennoch sieht sie, dass das Gebiet rund um das Krankenhaus stark frequentiert werde. "Die Anwohner sind schon betroffen vom Mangel an Stellplätzen, andererseits haben sie die Möglichkeit, einen Stellplatz in der Tiefgarage am Krankenhaus zu mieten. So schlecht ist die Lage hier nicht." Wie geht es jetzt weiter? Ein Planungsbüro soll mit einer Haushalts- und Gewerbebefragung beauftragt werden. Damit soll ermittelt werden, ob es einen echten Mangel an Stellplätzen in Petershausen gibt oder lediglich einen "gefühlten". Drei Büros seien bisher angeschrieben worden, die Beauftragung erfolgt vermutlich Anfang April. Die Untersuchung wird den ganzen Sommer beanspruchen. Sollte sich der Gemeinderat aufgrund der Ergebnisse für ein Anwohnerparken entscheiden, sei es frühestens 2020 umsetzbar, so Verkehrsplaner Stephan Fischer.