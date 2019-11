Der Vorplatz des Konzils füllte sich ab 17.30 Uhr zusehends. Immer mehr Menschen kamen hierher, um gegen die Abschiebung des Konzil-Mitarbeiters Lukmann Lawall und andere integrierte Geflüchtete zu demonstrieren.

Auf dem Rathausplatz sammelte sich die Menge. Mehrere Kundgebungen fanden hier statt. | Bild: Oliver Hanser

„Ich bin überwältigt“

„80 Personen waren angemeldet“, sagte Organisator Manfred Hölzl. „Ich denke, dass wir ein paar mehr sind. Ich bin überwältigt.“ Die Polizei sprach offiziell von 500 Teilnehmern. Vorne weg gingen die Mitarbeiter des Konzils, die ebenfalls als Geflüchtete nach Deutschland kamen – und die mit einem ähnlichen Schicksal rechnen müssen. Sie skandierten „Lukmann zurück ins Konzil, keine Abschiebung von Mitarbeitern“.

Konstanz Aufregung, Trauer und Wut im Konstanzer Konzil: langjähriger zuverlässiger Mitarbeiter nach Nigeria abgeschoben Das könnte Sie auch interessieren

Video: Schuler, Andreas

„Wir sind alle fassungslos“

Über die Marktstätte pilgerten die Menschen in den Rathausinnenhof. Hier fanden die Kundgebungen statt. „Wir sind alle fassungslos über das, was sich hier vor einer Woche abgespielt hat“, sagte Manfred Hölzl. „Wir wurden 2015 von der Politik aufgefordert, Menschlichkeit und Güte zu zeigen und bei der Integration der Menschen zu helfen. Das ist alles unglaublich gut gelaufen. Und jetzt? Jetzt ziehen sie die integrierten Menschen weg von ihren Arbeitsplätzen, ihren Nachbarn, ihren neuen Freunden, ihrer neuen Heimat.“

Er fordere von der Politik, den Spielraum auszuschöpfen, um menschlich zu handeln. Für diese Worte erhielt er lang anhaltenden Applaus.

Konzilwirt Manfred Hölzl. | Bild: Oliver Hanser

Der Syrer Ronas Baker. | Bild: Oliver Hanser

Der Syrer Ronas Baker, der ebenfalls 2015 nach Deutschland kam und im Konzil arbeitet, sprach auf dem Podest: „Ich danke allen Deutschen, die mich mit Liebe aufgenommen haben. Ich bin nicht hier, um Urlaub zu machen. Ich bin hier, um zu arbeiten und um mir eine neue Zukunft aufzubauen.“

Stellungnahme der Konstanzer CDU In einer Stellungnahme schreibt die Konstanzer CDU: „Unser Mitglied und Gemeinderat Manfred Hölzl leistet seit Jahren einen wichtigen Beitrag für die Integration von Flüchtlingen und Migranten. Der CDU-Stadtverband und die CDU-Gemeinderatsfraktion stehen zu ihm und unterstützen sein Engagement in jeder Hinsicht. Das Schicksal eines seiner Mitarbeiter geht uns menschlich nahe und wir verstehen den Unmut, der sich daran festmacht. Denn obgleich die Rückführung von Herrn Lawall, rechtlich nicht zu beanstanden sein mag, so zeigt sie doch eine aus unserer Sicht ungenügende Rechtslage auf. Unser Bemühen muss sein, diejenigen, die glaubwürdig unter Beweis stellen, dass sie sich in die Gesellschaft integriert haben, zu unterstützen. Unser Land – und nicht zuletzt unsere mittelständischen Betriebe – benötigen Fachkräfte, aber auch Arbeitskräfte für weitere Tätigkeiten. Konkret fordern wir die Möglichkeit einer Arbeitsduldung mit Bleibeperspektive für diejenigen, die in gesicherten und gefestigten Arbeitsverhältnissen stehen. Die CDU Konstanz hat den Baden-Württembergischen Innenminister und stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden, Thomas Strobl, kontaktiert. Zudem stehen wir im engen Austausch mit unserem Bundestagsabgeordneten Andreas Jung, der diese Initiative unterstützt. Die CDU Konstanz wird einen entsprechenden Antrag erarbeiten und in die Parteigremien einbringen.“

Friedhelm Großmann von der Hilfsorganisation Safe me sprach von einer „schallenden Ohrfeige für alle Menschen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagiert haben“.

Konstanz Lukmann Lawall spricht erstmals persönlich über seine Abschiebung nach Nigeria: „Es geht mir nicht gut. Ich will nach Hause nach Konstanz.“ Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Andreas Osner stimmte zu: „Der Fall Lawall macht uns fassungslos. Diese Abschiebung zerreißt die Bevölkerung vor Ort. Es ist der blanke Hohn, sich von der großen Politik anhören zu lassen, dass wir das schaffen und dann werden die integrierten Menschen herausgerissen aus der Gesellschaft.“

Video: Schuler, Andreas

Auch dafür gab‘s Applaus. Der Abend endete später mit einem regen Austausch der Teilnehmer vor dem Konzil.