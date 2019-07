Engel, Adler, Löwen – gibt es alle nicht mehr. Hier sehen Sie, an welchen Stellen der Allensbacher Ortskern sich verändert hat und wo er nahezu gleich geblieben ist.

In den Häusern am Rathausplatz 7 bis 10 (von links) waren ein Friseur (7), eine Metzgerei (8/9) sowie in Hausnummer 10 das Gasthaus Löwen. Im alten Bild, das Mitte der 90er Jahre aufgenommen wurde, war im Gasthaus eine Pizzeria namens Laguna. Wenig