Weniger ist mehr, zumindest wenn von Straftaten die Rede ist. 7278 sind in der polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2017 für Konstanz erfasst. Das ist rund ein Fall weniger pro Tag im Vergleich zu 2016. Dirk Hoffmann, Leiter des Konstanzer Polizeireviers, geht auf die wichtigsten Punkte der Statistik ein.

"Flüchtlinge sind nicht krimineller als andere Personengruppen"

Dirk Hoffmann ist seit Juli 2015 Leiter des Polizeireviers Konstanz und stellt im Rathaus jedes Jahr die Kriminalstatistik für die Stadt vor.

Herr Hoffmann, spiegelt die Kriminalstatistik für Konstanz aus Ihrer Sicht das Sicherheitsempfinden der Menschen wider?

Diese Frage lässt sich so nicht beantworten. Sicherheitsgefühl ist eine subjektive Wahrnehmung. Zu diesem Thema durchgeführte Befragungen zeigen dies eindrücklich. Darüber hinaus fallen persönliche Bewertungen sehr unterschiedlich aus, je nachdem, welche Personengruppe Sie befragen. Ältere Menschen fühlen sich zum Beispiel tendenziell eher unsicherer als jüngere Menschen. Sowohl aktuelle lokale wie überregionale Berichterstattungen und Diskussionen zu bestimmten Themen beeinflussen die Wahrnehmung beziehungsweise Bewertung zusätzlich. Eine wissenschaftliche valide Untersuchung zum Sicherheitsempfinden in Konstanz insgesamt ist mir nicht bekannt.

Was kann eine Kriminalstatistik leisten – und was kann sie auch nicht leisten?

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) enthält die der Polizei bekannt gewordenen rechtswidrigen Straftaten, entweder durch eigene Wahrnehmung oder durch Anzeige, einschließlich der mit Strafe bedrohten Versuche sowie die Anzahl der ermittelten Tatverdächtigen. Damit ist die PKS eine Hellfeldstatistik. Über das Dunkelfeld können anhand der PKS keine Aussagen getroffen werden.

Sie weisen häufig darauf hin, bei den Straftaten von Flüchtlingen und Asylbewerbern genau hinzuschauen. Sind diese denn aus polizeilicher Sicht eine signifikant kriminell aktive Gruppe?

Was verstehen Sie unter signifikant kriminell? Es ist aus meiner Sicht wichtig darauf hinzuweisen, dass Flüchtlinge und Asylbewerber mit der Einreise beziehungsweise dem festgestellten Aufenthalt in Deutschland eine Straftat begehen. Da die Zahl dieser Delikte die Straftatenstatistik dieser Personengruppe so stark prägt, weisen wir hier explizit darauf hin. Rechnet man diese Delikte heraus, so bleiben die restlichen Straftaten, die auch alle anderen Personengruppen begehen, übrig und dann ist das Bild ein anderes. Für das Gemarkungsgebiet Konstanz ist das sehr signifikant.

Können Sie das genauer erläutern?

Nimmt man alle Straftaten ohne die Delikte nach dem Aufenthalts- oder Asylverfahrensgesetz, bei denen mindestens ein Flüchtling oder Asylbewerber als Tatverdächtiger ermittelt werden konnte, so handelt es sich hierbei im Jahr 2017 um 246 Straftaten. Hierbei handelt es sich um Straftaten aus allen Deliktbereichen, also Rohheitsdelikte oder Diebstähle oder auch Betrug. Man kann also sagen, dass die Flüchtlinge durchaus in allen Straftatenbereichen 'angekommen' sind. Sie sind damit in Konstanz aber nicht krimineller als andere Personengruppen.