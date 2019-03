Niki Laudas Mutter hieß also nicht Elisabeth, sondern schlicht Mama und Cordula Grün wird an jeder Ecke und in jeder Besenwirtschaft beim Tanzen gesehen. Ist es das, was von der vergangenen Woche bleibt, die Ballermannisierung der Konstanzer Fasnacht? Oder ist es der skandalöse Umstand, dass tausende Besucher zu horrenden Eintrittspreisen für den großen Umzug am Fasnachtssonntag genötigt werden? Weder noch und mitnichten.

An der Konstanzer Fasnacht soll ausdrücklich jeder seinen Platz haben

Hinter Konstanz liegt die nach kollektiv-subjektiver Einschätzung schönste Fasnacht seit Jahren. Einige sagen gar: seit Jahrzehnten. Klar, das Wetter – insbesondere am Schmotzigen Dunschtig und am Sonntag – sorgten für den entsprechenden Rahmen, blenden wir den arg windigen und leicht vernieselten Rosenmontag einmal aus.

Zum Gelingen trägt aber weit mehr bei: Ein funktionierendes Sicherheitskonzept sorgte für zwar alkoholgetränktes, aber weitgehend friedliches und gutgelauntes Feiern, und zwar nicht in irgendwelchen Zelten, sondern auf der Gass‘; durch die unterschiedlichen Bereiche am Schmotzigen findet jedes Mäschgerle ein Zuhause zwischen Freiluft-Disco, Fanfarenzügen und Guggenmusiken, fasnachtlich angehauchter Aprés-Ski-Schlagerparty und traditioneller Einkehr im immer noch halb-geheimen Besen.

Kurzum: Die Konstanzer Fasnacht ist zwar sicher nicht mehr die von vor 30 Jahren. Aber sie erlebt gerade eine Renaissance ihrer Ursprünglichkeit.

Ein bunter Markt der Möglichkeiten war sie immer, kein abgeschlossener Raum elitärer Narren-Cliquen – und dies soll und will sie auch ausdrücklich sein.

Selbst innerhalb der recht enggezogenen Altstadt-Grenzen können Jugendliche (und nicht nur sie) auf diesem Markt zu Cordula Grün, Johnny-Däpp-Däpp-Däpp und Niki Laudas Mama tanzend eskalieren, ohne damit den Schorle-Weiss-Sauer frönenden Ur-Konstanzern von ihren Besen in der Niederburg etwas wegzunehmen.

Auf diesem Markt tummeln sich Maskengruppen, die ungezwungen aus Familienzusammenschlüssen oder Nachbarschaften entstehen, neben altehrwürdigen Zünften und Vereinen, die Tradition und Brauchtum hochhalten. Es ist nicht nur Wesen der Konstanzer Fasnacht, dass beides seinen Platz hat. Es zeichnet sie im Vergleich zu anderen Orten geradezu aus.

3,50 Euro sollen zu viel sein, um den großen Umzug am Fasnachtssonntag besuchen zu können?

Es gibt einige einfache Spielregeln, damit dies auch so bleiben kann. Eine, vielleicht die wichtigste lautet: Jeder an der Fasnacht Interessierte leistet seinen Beitrag – und wenn er nur bei 3,50 Euro für über 18-Jährige liegt und mit einem Karle-Steuer-Pin belohnt wird.

Wer 102 offiziell angemeldete und zahlreiche weitere freie Gruppen und damit mehrere tausend Hästräger beim Umzug durch die Stadt sehen will – und es waren circa 24.000 Menschen, die das dieses Jahr wollten – dem sollte das Spektakel etwas wert sein. Zum Beispiel der Gegenwert eines Getränks oder einer halben Packung Zigaretten.

Es ist geradezu absurd, wenn auf Facebook dieses Jahr gegengerechnet wird, was die Organisatoren des Umzugs während dieser vier Stunden angeblich verdienten.

Wenig von Ehrenamt verstanden hat, wer meint, die Vereinigung Konstanzer Narrengesellschaften als Hauptorganisator könnte die Kosten für Versicherungen, Sicherheit, Reinigung und vieles mehr durch eine Handvoll Wurst- und Getränkestände stemmen. Von den im Vorfeld geleisteten Stunden oder der Verantwortung einmal ganz abgesehen.

Erklären statt ausgrenzen: Das zeichnet die Konstanzer Fasnacht aus

Das Schöne an der Konstanzer Fasnacht: Selbst jene, die im Internet einen Gratis-Umzug für alle und mehr kostenlos verteilte Bonbons und Gummibärchen fordern, werden nicht aus dem närrischen Treiben fortgewünscht.

Nein, ihnen wir erklärt, warum dieses nicht umsonst zu haben ist: Weil es nach wie vor und in ihren wichtigsten Veranstaltungen zwischen Butzenlauf und Verbrennung hausgemacht ist – Cordula Grün hin und Mama Lauda her.