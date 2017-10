27.10.2017 15:10 sk Konstanz So schmeckt Konstanzer Geschichte: Konzil-Köche servieren historische Gaumenfreuden - mit Gewinnspiel

Vier Jahre dauerte das Konzil in Konstanz, vom November 1414 bis April 1418. Eben solange wird das 600-jährige Jubiläum in Konstanz gefeiert. Auch die Konzil-Köche feiern mit und servieren an ihrem Feinschmeckerabend am 7. November Gerichte die an die Zeit des Konzils erinnern. Wir verlosen 5x2 Gästelistenplätze für diesen besonderen Schlemmer-Abend.