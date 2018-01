Konstanz So haben Sie gespendet: Die große Bilanz der SÜDKURIER-Adventsserie "Wir helfen mit"

Bei der SÜDKURIER-Adventsserie "Wir helfen mit" spendeten die Leser 58.000 Euro an 22 Initiativen. Den größten Spendeneingang verzeichnete der Tafelladen.

Bürger in Konstanz und Allensbach haben tief in die Tasche gegriffen, um 22 Hilfswerke zu unterstützen, die im Einsatz für Bürger in der Region sind. Im Rahmen der Advents-Serie "Wir helfen mit" der SÜDKURIER-Lokalredaktion spendeten sie 57.595 Euro. Das ist deutlich weniger als in den Vorjahren, in denen mehr als 80.000 Euro an Unterstützungsgeldern eingingen.

Es hatten sich dieses Mal allerdings auch einige Organisationen neu in der Serie vorgestellt, die für kleinere Vorhaben um kleinere Spendensummen baten, so wie etwa die Initiative Miteinander, die für den internationalen Nähkurs Materialien benötigte.

Kurios: 100 Euro wurden unter dem Stichwort SÜDKURIER ans Repair-Café von Miteinander überwiesen, obwohl dieses gar nicht in der Serie vorgestellt worden war. Die ehrenamtlich betriebene Reparaturwerkstatt freut sich freilich über diese Spende und kann diese auch gut verwenden.

Tafelladen bekommt die meisten Spenden

Den größten Spendeneingang aus der Aktion verzeichnete der Tafelladen mit 12.500 Euro. Er sorgt dafür, dass Geringverdiener günstig Lebensmittel kaufen können. Die zweithöchsten Spendenbeträge mit 9895 Euro verbuchte die Brückenpflege, der ambulante medizinische Begleitdienst für unheilbar kranke Tumorpatienten.

Pro Familia dagegen wurden zur Unterstützung der arabischen Telefonsprechstunde lediglich 80 Euro überwiesen. Aufs Konto der Diakonie gingen keine Spenden ein, die für Wellcome ausgewiesen waren, die praktische Hilfe nach der Geburt.

Die Familienhilfe der Diakonie verzeichnete allerdings auf demselben Konto Eingänge in der Höhe von 3640 Euro. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass einer, der für Wellcome spenden wollte, den Verweis auf die praktische Hilfe nach der Geburt vergessen hatte. Die anderen Organisationen verbuchten Spenden zwischen 400 und 3885 Euro.

Große Vielfalt der Bewerber

Für die Adventsaktion des SÜDKURIER konnten sich regionale Hilfswerke bewerben, die für die Menschen in der Region mildtätig wirken und dafür Gelder benötigen. Die Vielfalt der Bewerber war enorm. Einige Initiativen kümmern sich ums Wohlergehen älterer Menschen, andere haben Familien, Flüchtlinge, Menschen in besonderen Notlagen oder Behinderte im Blick.

Unter den Bewerbern stellte der gemeinnützige Inklusionsbetrieb Indigo ein Millionen-Projekt vor, das Arbeitsplätze für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen schaffen will. In einer Markthalle neben dem Naturschutzzentrum Reichenau sollen sie in einem geschützten Raum, aber dennoch auf dem ersten Arbeitsmarkt Reichenauer Gemüse verkaufen. Indigo, ein Tochterunternehmen der Paritätischen Sozialdienste in Konstanz und des Hilfsvereins für seelische Gesundheit, kann mit größeren Zuschüssen und Zuwendungen rechnen, benötigt aber als Starthilfe rund 20.000 Euro. 2220 sind schon mal aus der SÜDKURIER-Aktion eingegangen.

So spendeten Sie

Tafelladen für Bedürftige (12.500 Euro), Brückenpflege für Tumorpatienten (9895 Euro), Familienhilfe des Sozialdienstes katholischer Frauen (3885 Euro), Familienhilfe der Diakonie (3640 Euro), Bewegungs­parcours des Altenhilfevereins (3185 Euro), Mittagstisch der Caritas (3005 Euro), Frauen helfen Frauen in Not (2850 Euro), Nothilfe des Sozial-Caritativen Fördervereins Allensbach (2560 Euro), Notfallhilfe der Diakonie Allensbach (2425 Euro), Inklusionsbetrieb Indigo (2220 Euro), Sprachkurs mit Kinderbetreuung von In Via (2185 Euro), Sprachbrücke für Flüchtlinge (1730 Euro), Notfallhilfe der Ines und Elly Dahm-Stiftung (1670 Euro), Notfallhilfe des Betreuungsvereins Sozialdienst katholischer Männer (1160 Euro), Internationaler Nähkurs von Miteinander (1155 Euro), der ehrenamtliche Krisendienst der Malteser (800 Euro), die Notfallhilfe des Frauenhauses (800 Euro), der Seniorengarten des Margarete-Blarer-Hauses (800 Euro), die Flüchtlingshilfe von Save me (650 Euro), die integrativen Ausflüge der Kiwanis (400 Euro), die arabische Sprechstunde von Pro Familia (80 Euro). (rin)