Konstanz So ein Ärger: Unbekannte zerstören Außenspiegel an Autos

So ein Ärger: Unbekannte zerstören Außenspiegel an Autos

Gleich mehrere Fahrzeuge sind demoliert, und die Polizei weiß nicht, wer das getan hat.

Ein Schaden von etwa 900 Euro wie aus heiterem Himmel: Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 3 Uhr, an mehreren Autos die rechten Außenspiegel abgeschlagen. Die Fahrzeuge seien an der Max-Stromeyer-Staße abgestellt gewesen, erklärt die Polizei in ihrem Pressbericht. Sie sucht Zeugen zu dem Vorfall, die sich unter der Telefonnummer (07531)995-0 melden können.