Im Alltag ist das Skateboard nicht mehr gar so häufig zu sehen, die Halfpipes in Konstanz sind aber immer noch gut gefragt. Am Samstag dann stand der Skate-Parcours auf dem Unisportgelände im Zentrum. Dort machte die German Vert Tour Halt – eine Meisterschaft, die in vielen deutschen Städten ausgetragen wird, und letztlich einen deutschen Meister hervorbringen wird.

Zwei Konstanzer Lokalmatadoren – Jakob Mauersberger und Bernt Jahnel – waren mit von der Partie. Mauersberger erlangte Platz sechs. Jahnel ist mit seinem ersten Platz ganz vorne mit dabei. Das ist doppelt bemerkenswert. Mit seinem jetzigen Sieg kann sich der 49-jährige (!) Bernt Jahnel nämlich Hoffnungen auf einen Gesamtsieg (!) machen.

Bernt Jahnel in der Halfpipe | Bild: Scherrer, Aurelia

Nicht nur Spaß, sondern eine ernst zu nehmende Sportart

In rasantem Tempo sausten die zwölf Teilnehmer kreuz und quer über die Rampen, vollführten tollkühne Tricks in luftigen Höhen und ließen die rund 60 Zuschauer staunen. Diese bewunderten die Körperbeherrschung und vor allem den Mut, in zig Metern Höhe scheinbar die Grenzen der Schwerkraft aufzuheben.

Die zwölf Akteure bewiesen, dass es sich beim Skateboardfahren um eine ernst zu nehmende Sportart handelt. Und Bernt Jahnel mit seinen 49 Lenzen wiederum ließ die Jugend alt aussehen. "Er ist der Hammer! Der macht uns Junge fertig", kommentierte der 16-jährige Levin Mikolajczakaus Hohenstaufen, der den zweiten Platz belegte, mit großer Hochachtung.

Neid ist ein Fremdwort unter den Skatern

Das Schöne an diesem Wettkampf und der Skaterszene insgesamt ist das Miteinander. Neid ist ein Fremdwort, das Mitfiebern und Anfeuern des vermeintlichen Kontrahenten dagegen sind die Regel. Wichtig ist allen: Sie wollen Spaß haben. Hier sehen Sie einige Teilnehmer in Aktion:

"Wettkampf ist wie eine Session mit Freunden", stellt Bernt Jahnel fest. Das Alter spiele keine Rolle, obwohl er schon ein bisschen stolz ist, dass er als "Senior" ganz vorne mit dabei ist. An Kraft und Kondition müsse er wieder etwas zulegen, dafür könne er auf Erfahrung und Technik bauen.

Eine Jury bewertet die Leistung

Die dreiköpfige Judge (Wertungsgericht) mit Daniel Trendle, Daniel Stadelhofer und Andreas Tesch bewerteten unter anderem nach technischer Schwierigkeit, Ausnutzung der Halfpipe, Höhe der Geschwindigkeit und Höhe der Sprünge.

Wie viele Tricks es insgesamt gibt, wissen auch sie – selbst erfahrene Skateboarder – nicht zu beziffern. Skateboarden sei mehr als ein Sport, findet Daniel Stadelhofer. Der 39-jährige Konstanzer fährt seit beinahe 20 Jahren. Was ihn reizt, "ist das Gefühl, über sich hinauszuwachsen. Man nimmt Herausforderungen an, geht gewillt auf Hindernisse zu, fokussiert sich und ist zufrieden, wenn man es geschafft hat", beschreibt er. "Das macht einen parat fürs Leben."

