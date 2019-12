Nina Röckelein ist für die FGL in den Gemeinderat gewählt worden und hat klare Vorstellungen, was beim Verkehr anders laufen sollte.

Was in der Grünen Jugend begann, will Nina Röckelein im Gemeinderat konsequent umsetzen: „Mir schwebt ein autofreies linksrheinisches Konstanz vor. Für die Anwohner würde ich ein limitierte Menge an Parkausweisen vergeben.“ Auf den frei