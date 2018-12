Diesen Ausflug nach Frankreich vor zwei Wochen wird Ulrike Schilling so schnell nicht vergessen. Die Konstanzerin ist mit ihren beiden Enkeln auf einer Nationalstraße in Richtung Belgien unterwegs, als sie nahe Nancy nur knapp einer Massenkarambolage entgeht. „Wir waren mit Tempo 90 unterwegs, als ich aus unerklärlichem Grund voll in die Eisen steigen musste“, erzählt sie.

„Es bildete sich sofort ein Stau. Nach etwa 200 Metern konnte man aufgeregt hin- und herlaufende Personen mit gelben Warnwesten erkennen.“ Die Konstanzerin hält die Personen zunächst für Ersthelfer nach einem Unfall. Dabei sind genau diese Menschen der Grund für das erzwungene und gefährliche Bremsmanöver.

In ganz Frankreich wird gegen die Politik Macrons demonstriert

Die nationale Bewegung der „Gelbwesten“ („Gilets jaunes“) entstand Mitte November. Der Widerstand richtete sich zuerst gegen die geplante Erhöhung der Ökosteuer auf Benzin und Diesel. Nun wird bei den landesweiten Protesten gegen die steigenden Lebenshaltungskosten demonstriert und auch immer wieder der Rücktritt von Präsident Emmanuel Macron gefordert.

„Ich hatte davor nur einmal davon gehört, die Demos aber nicht mit unserem Stau in Verbindung gebracht“, erinnert sich Ulrike Schilling. „Es stellte sich jedoch bald heraus, dass diese Personen die Straße mit Barrikaden abgeriegelt hatten und die Verkehrsteilnehmer am Weiterfahren hinderten.“

Einer der Protestierenden wirft einen Traktorreifen

Dies teils mit drastischen Mitteln. Als die Konstanzerin versucht, langsam an der Absperrung vorbeizukommen, „warf mir einer der Protestierenden einen Traktorreifen zwischen die Vorderräder, der sich unter der Stoßstange verkeilte. Eine andere Person hieb mit einem Gegenstand auf Kühlerhaube und Windschutzscheibe ein, als ich versuchte, den Reifen zu entfernen.“

Die Stimmung auf der Straße wird immer bedrohlicher. „Ich hatte das Gefühl, Randalierern in die Hände zu fallen“, sagt Ulrike Schilling über die Momente, als „johlend Sieg Heil skandiert wurde und jemand rief: Stellen wir das Auto auf den Kopf.“ Erst als ein älterer Gelbwestler ihr und den sieben und 13 Jahre alten Kindern zu Hilfe kommt und die anderen Protestierenden beruhigt, kann die Konstanzerin mit zitternden Knien weiterfahren.

3000 Euro Schaden am Auto und ein Schock

In Brüssel bei ihrem Sohn angekommen, sieht sie erstmals die Schäden an ihrem Auto: eine kaputte Stoßstange, Löcher in der Windschutzscheibe und Beulen in der Motorhaube. Schilling hat Glück im Unglück. Die etwa 3000 Euro für den Schaden übernimmt die Vollkasko-Versicherung, die noch bis Ende des Jahres läuft.

Zurück bleibt neben dem Schaden ein großer Schock. „Ich würde – auch nach den SÜDKURIER-Berichten über die ersten Toten – momentan niemanden empfehlen, ohne triftigen Grund durch Frankreich zu fahren. Wie schnell der Protest dieser Gruppierung in unkontrollierbare Randale ausarten kann, durfte ich am eigenen Leib erfahren. Die Situation war brenzlig und unberechenbar.“