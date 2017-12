22.12.2017 17:27 sk Konstanz Sie soll zwei Monate auf Diebestour gewesen sein, jetzt muss eine Frau Weihnachten in U-Haft verbringen

Nachdem sie auf frischer Tat bei einem Ladendiebstahl in Konstanz ertappt worden war, ordnete das Amtsgericht eine Durchsuchung in der Wohnung einer 48-Jährigen an. Dabei wurden laut Polizei Waren im Wert von 6000 Euro gefunden.