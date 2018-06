Konstanz vor 2 Stunden

Sie kann schon wieder lachen: Frau wird aus Versehen in Konstanzer Arztpraxis vergessen

Die Akupunkturnadeln stecken in Kopf und Rücken, plötzlich wird es still in einer Arztpraxis in Konstanz und die Türen gehen zu. Eine junge Frau aus Allensbach hat das erlebt.