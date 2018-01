Wie hält man gute Vorsätze durch und warum sind wir manchmal zu hart zu uns selbst? Ein Psychologe erklärt, dass Selbstdisziplin ein großer Erfolgsfaktor für das Erreichen von Zielen ist – aber eben nicht nur das.

Herr Wieber, warum fassen wir uns zum Jahreswechsel gute Vorsätze?

Darüber weiß die Forschung bislang vergleichsweise wenig. Interessant ist, dass Suchanfragen im Internet zu Rauchstopp-Hilfen am Wochenanfang deutlich höher sind als am Ende der Woche. Man kann also den Schluss ziehen: jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Schon die Römer haben im Januar Versprechen für das neue Jahr an den Gott Janus, den Namensgeber des Monats Januar, verfasst. Damit verbunden war auch ein Rückblick auf das alte Jahr. Die Verbindung von Reflektion, was im letzten Jahr gut gelaufen ist und was nicht so sehr, mit der Planung, wie man es in Zukunft machen möchte, ist eine gute Strategie, um sich weiterzuentwickeln.

Warum fallen so viele Vorsätze in das Feld Gesundheit?

Mittlerweile ist uns präsent, dass wir mit unserem Lebensstil einen Einfluss daran haben, wie es uns geht und auch darauf, wie viele Lebensjahre wir statistisch erwarten können. Wenn wir nicht rauchen, uns regelmäßig bewegen, normalgewichtig sind und nur moderat Alkohol trinken, können wir unser Risiko für chronische, nicht übertragbare Krankheiten, wie Herzkreislauf-Probleme, Krebs, Diabetes oder Atemwegsprobleme deutlich reduzieren. Da diese Krankheiten laut WHO für 70 Prozent der Todesfälle verantwortlich sind, macht es Sinn, sich im Gesundheitsbereich Vorsätze zu fassen. Besonders eindrucksvoll zeigt das eine aktuelle Studie aus den USA, bei der Personen, die nicht rauchten, nicht stark übergewichtig waren und nur mäßig viel Alkohol konsumierten, im Schnitt sieben Jahre länger lebten als der Durchschnitt der Bevölkerung und das bei guter Gesundheit.

Vielen Vorsätze spiegeln auch unser intuitives Wissen darum wider, was unserer mentalen Gesundheit guttut. Hier sind gute Rezepte Freundschaften pflegen, sich einbringen, kreativ sein, Neues wagen, Freude und Sorgen mit guten Freunden teilen, an sich zu glauben und zu sich zu stehen.

Trotzdem sind die Fitnessstudios im Januar voll und im Mai wieder leer. Was kann uns beim Durchhalten dieser guten Vorsätze helfen?

Eine Methode, die mittlerweile auf über 20 Jahren wissenschaftlicher Forschung basiert und sich über verschiedene Altersgruppen und Lebensbereiche hinweg als wirksam erwiesen hat, ist die Woop-Methode. Die funktioniert so: Am Anfang steht Ihr Wunsch, für die nächsten 24 Stunden oder auch das nächste Jahr. Dann malen Sie sich aus, was passieren würde, wenn dieser Wunsch in Erfüllung ginge. Mit diesen Vorstellungen füllen Sie den Energietank, um auch genügend Ausdauer zu haben.

Und dann?

Wichtig ist der nächste Schritt, denn positives Denken alleine führt oft nicht zum Ziel, im Gegenteil: sich nur an einen Wunsch heran zu träumen kann das Handeln sogar reduzieren. Deshalb verändern Sie nach dem Vorstellen des Wunsches und der schönsten Ergebnisse im nächsten Schritt das geistige Szenario: Überlegen Sie sich jetzt, was Sie daran hindert, ihr Ziel zu erreichen. Und dann kommt der Plan: Wie wollen Sie wirksam reagieren, wenn Sie Hindernis X gegenüberstehen? Das funktioniert besonders gut im Wenn-Dann-Format, zum Beispiel in Bezug auf Ablenkungen: Wenn ich etwas esse, dann achte ich ganz genau auf den Geschmack!

Das gilt dann aber nur fürs Essen?

Das klappt nicht nur am Kühlschrank, sondern auch in sozialen Situationen. Wenn Sie beispielsweise genervt sind und schnell mal etwas nicht so Freundliches herausrutscht, das aber ändern möchten, können Sie sich mit dieser Methode überlegen, wie sie in besonders kritischen Situationen reagieren möchten, zum Beispiel zuerst dreimal tief durchzuatmen. So schafft man es, auch in Situationen, in denen man schnell und intuitiv in alte Verhaltensmuster reinrutscht, ein neues Verhalten zu etablieren.

Was, wenn wir es trotzdem nicht schaffen? Sind wir automatisch schwach, wenn wir mal wieder einen guten Vorsatz fallenlassen?

Nein. Sehr oft gibt es die Vorstellung: Wenn man seine Ziele nicht erreicht, hat man es einfach nicht genug gewollt. Die Selbstdisziplin ist ein großer Erfolgsfaktor für Starten, Durchhalten und Erreichen von Zielen, aber wir leben in einer komplexen Welt, in der wir nicht nur ein Ziel haben, sondern viele, die sich manchmal auch widersprechen. Man möchte Sport treiben, aber auch einmal einen ruhigen Abend verbringen oder mit Freunden essen gehen. Da können durchaus Verschiebungen stattfinden im Laufe des Jahres, wenn sich die Prioritäten oder die Situationen ändern.

Gute Vorsätze verschieben dürfen wir also?

Es kann auch sein, dass es wichtig ist, sich von einem Wunsch zu verabschieden. Es gibt Ziele, die sich unterschiedlich gut planen lassen. Ich kann sagen: Ich möchte mein Studium beenden. Habe ich den Abschluss, habe ich das Ziel erreicht. Bei der Gesundheit ist das nicht so. Das ist ein permanenter Weg. Da ist es auch wichtig, dass man nicht zu hart mich sich selbst ins Gericht geht. Es gibt dazu in der Psychologie das Konzept der "self compassion" – bei dem es wichtig ist, nicht nur bei anderen nachsichtig zu sein, sondern auch bei sich. Wenn man also ein Ziel nicht erreicht, kann man schauen, woran es lag und ob es andere Wege gibt.

Und wie finden wir die heraus?

Ein interessantes Konzept um erfolgreicher beim Umsetzen der Vorsätze zu sein ist das "Nudging", das auf den Ökonomen und Nobelpreisträger Richard Thaler zurückgeht. Ein „Nudge“, ein kleiner Schubs, soll uns helfen, unser Verhalten in Richtung unserer Ziele zu verschieben. Man fragt sich „Wie kann ich meine Umgebung umgestalten, um meine Ziele besser zu erreichen?“ Das heißt zum Beispiel: Ich habe keine Süßigkeiten mehr in meiner Wohnung oder ich deponiere sie schwer zugänglich. Und wenn ich dann etwas essen möchte, nehme ich nicht gleich die ganze Tafel Schokolade mit ins Wohnzimmer, sondern nur ein Stück. Damit habe ich eine bessere Chance, dem erhöhten Verlangen nach mehr zu widerstehen, das uns insbesondere in den ersten 25 Sekunden nach dem Genuss der Schokolade überfällt.

Zusammen mit unseren Vorsätzen können wir viel über die Umweltgestaltung erreichen. Wenn ich beispielsweise nicht nur das konkrete Ziel fasse, zweimal die Woche Sport zu treiben, sondern mir zusätzlich ein gut passendes Sport-Outfit kaufe und es mir am Abend vorher schon zurechtlege und mir vielleicht sogar noch soziale Unterstützung hole und mich mit jemanden zusammen zum Sport verabrede, habe ich schon eine Menge getan.

Sind wir wirklich glücklicher, wenn wir unsere Ziele erreicht haben?

Erreicht man ein persönliches Ziel, gibt es einen Schub für unsere gefühlte Kompetenz. Dieses Kompetenzerleben ist eine der drei zentralen Komponenten für ein hohes Wohlbefinden, neben ausreichendem Handlungsspielraum und guten sozialen Beziehungen beim Verfolgen seiner Ziele. Die Forschung zur Selbstbestimmungstheorie hat aber auch wichtige Hinweise dafür geliefert, dass es auf den Inhalt der Ziele ankommt. Das Streben nach und Erreichen von intrinsischen Zielen, wie dem nach einer guten Gemeinschaft, engen Beziehungen und dem persönlichen Wachstum ist demnach mit einem höheren Wohlbefinden verbunden als das Streben nach extrinsischen Zielen wie Reichtum, Schönheit und Ruhm. Grundsätzlich ist anzumerken, dass man keine übertriebenen Erwartungen an das Erreichen einzelner Ziele für das eigene Wohlbefinden haben sollte.

Das ist erst einmal keine große Überraschung.

Studien zum affective forecasting, also der Vorhersage von emotionalen Reaktionen auf zukünftige Ereignisse, zeigen, dass wir die Stärke und Dauer von Emotionen überschätzen. Angenommen, Sie gewinnen im Lotto, was glauben Sie, wie es Ihnen dann nächstes Jahr geht? Da sagen alle: superglücklich. Studien sagen aber, dass die Leute, die im Lotto gewonnen haben, im Mittel genauso glücklich sind wie davor. Angenommen Sie haben einen schweren Unfall und sind querschnittsgelähmt. Wie glücklich sind Sie in einem Jahr? Da sagen alle: total unglücklich. Fragt man Leute, denen das passiert ist, findet man heraus: Den meisten gelingt es ein Jahr später, wieder genauso glücklich zu sein. Wenn wir oberflächlich überlegen, überschätzen wir, wie glücklich oder unglücklich uns bestimmte Ereignisse machen werden.

Wie können wir die Zukunft denn realistischer einschätzen?

Ein Trick ist: Man überlegt sich genau den Alltag in einem Jahr: Wie läuft der ab? Oft lautet die Antwort: Ich habe trotzdem meine Freunde, ich gehe weiter gerne essen, höre weiter die Musik, die ich mag. Grundsätzlich kann man also sagen, unser psychisches Immunsystem ist erfreulich robust und widerstandsfähig, was auch in der Forschung zur Resilienz untersucht und gezeigt wurde.

Haben Sie sich selbst auch etwas vorgenommen fürs neue Jahr?

Ja, ich möchte bewusster mit meinem Smartphone umgehen, mehr Offline-Pausen einlegen, bei denen Emails und das mobile Internet ruhen und auf das Hier und Jetzt fokussieren.

Zur Person

Frank Wieber ist Sozialpsychologe und kennt sich mit dem Thema Motivation gut aus. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Verhaltensänderung, vor allem im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention. In seiner Habilitation befasste er sich mit der Frage, wie es Personen und Gruppen gelingen kann, ihre Absichten in herausfordernden sozialen Kontexten erfolgreich in die Tat umzusetzen. Er arbeitet als Senior Researcher am Zentrum für Gesundheitswissenschaften an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und als Privatdozent an der Uni Konstanz. (sap)