Konstanz Sie arbeiten, wenn wir feiern: Diese Konstanzer sind an Weihnachten für uns im Dienst

Heiligabend mit der Familie zu verbringen, ist für viele Konstanzer am 24. Dezember eine Selbstverständlichkeit.

Doch nicht jeder kann zu Hause mit seinen Liebsten feiern. Drei Menschen erzählen, wie ihr Weihnachten aussieht: Bei der Seniorenpflege, dem Abschleppdienst und hinter dem Steuer eines Linienbusses.

JensWrzeszcz lenkt den Roten Arnold.

Seit einem halben Jahr ist Jens Wrzeszcz Busfahrer bei den Stadtwerken, diese Weihnachten wird er Heiligabend zum ersten Mal in Konstanz verbringen – hinter dem Steuer eines Linienbusses. Am 24. Dezember und an Feiertagen zu arbeiten, ist auch für ihn alles andere als neu, zuvor war er bereits neun Jahre als Reisebusfahrer tätig und kutschierte seine Passagiere zu Weihnachtsmärkten und zum Schluss in ein Hotel. Dort nahm er sein Weihnachtsessen inmitten von 78 wildfremden Fahrgästen ein. Dieses Jahr dreht er seine Runden mit dem Roten Arnold. Nicht immer wird sein Fahrzeug voll besetzt sein, zumal der Heilige Abend auf einen Sonntag fällt. Groß ist die Nachfrage vor allem zwischen 16.30 und 17.30 Uhr und zwischen 21 und 21.30 Uhr. Dann wollten die Fahrgäste zu ihren Familien fahren oder noch ausgehen. Jens Wrzeszcz bleibt am Steuer und bringt sie ans Ziel. Fühlt sich das komisch an? „Ich bin daran gewöhnt.”

Uschi Ritzhaupt ist Krankenschwester.

„Man kann nicht sagen, man kommt nicht, nur weil Feiertage sind”, erklärt Uschi Ritzhaupt von der Sozialstation St. Konrad des Caritasverbandes. An Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen zu arbeiten, ist für sie Alltag, und das seit 25 Jahren. Dabei versorgt sie die Senioren am 24. Dezember oft sowohl in der Früh- als auch in der Spätschicht. „Wir machen alles”, fasst Ritzhaupt die Aufgaben des häuslichen Pflegedienstes zusammen.

Dazu gehören Infusionen, Spritzen, Kompressionsstrümpfe, Pflege, Frühstück und Abendessen. Dabei haben die Expertinnen feste Vorgaben, wie lange sie für eine Tätigkeit brauchen dürfen. „Du merkst manchmal einfach, dass es gut wäre, noch eine Viertelstunde bei den Kunden sitzen zu bleiben”, meint Ritzhaupt. Oft sei der häusliche Pflegedienst für die Senioren der einzige Ansprechpartner, Heiligabend verbringe die Hälfte der Besuchten alleine: „Dass wir dann so bald wieder gehen müssen, ist sehr bedrückend, auch für uns.” Zum Abschied geben die Kunden dem Pflegedienst oft noch etwas Süßes mit und bedanken sich so: „Es ist einfach schön, dass ihr da seid, dass es euch gibt.”

Selahiddin Selas leistet Pannenhilfe.

Auch für Selahiddin Selas ist der 24. Dezember ein Arbeitstag, oft mit weitaus mehr Aufträgen als an normalen Wochentagen. Sein Unternehmen Selas Automobile und Abschleppdienst arbeitet rund um die Uhr. Gerade an Heiligabend gingen bei ihm in den vergangenen 24 Jahren bis zu zwölf Aufträge ein, da andere Pannendienste oft nicht erreichbar seien. Doch nicht nur Autofahrer suchen an Weihnachten beim Pannenservice Hilfe: Selas erhielt bereits Anrufe von Personen, die Heizöl bestellen wollten oder jemanden suchten, der ihren tropfenden Wasserhahn repariert. „Sie wissen nicht, wo sie anrufen sollen”, erklärt der Kraftfahrzeugmeister. Er erinnert sich an eine ältere Dame, die sich an ihn wandte, nachdem ihre Heizung am 24. Dezember ausfiel. Er stellte ihr die Heizlüfter seiner Werkstatt zur Verfügung. Auch einem Ehepaar, das sich von zu Hause ausgeschlossen hatte, half er bereits, indem er die zugefallene Haustür öffnete. Für ihn gilt auch an Heiligabend: „Wir sind immer da und versuchen auch jedem zu helfen.”

Wer an Heiligabend in Konstanz im Dienst ist