Konstanz Sibylle Mühleisen und Albert Kümmel-Schnur vom Transfer-Café: "Wir wollen Netzwerke bilden"

Es nennt sich "Transfer Café der Uni Konstanz": Jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr stehen im Theater-Foyer in der Konstanzer Inselgasse Sibylle Mühleisen und Albert Kümmel-Schnur als Anlaufstelle zur Verfügung. Der SÜDKURIER sprach mit ihnen.

Was macht das Transfer Café und was kann man sich darunter vorstellen?

Kümmel-Schnur: Das Projekt Transfer Lehre gibt es jetzt seit diesem Jahr. Es ist dafür da, die universitäre Lehre stärker mit außeruniversitären Institutionen, Einrichtungen, Vereinen und so weiter zu verknüpfen. Das Transfer Café soll dazu dienen, eine Anlaufstelle für mögliche Kooperationspartner zu sein. Wir haben eine solche Anlaufstelle an der Uni und wir wollen eine solche Anlaufstelle auch in der Stadt haben.

Warum braucht man das Transfer Café? Gibt es nicht genügend Angebote von der Universität?

Mühleisen: Es gibt bislang keine Angebote, wo wirklich die Lehre mit Kooperation von außen explizit verknüpft wird. Das ist ein Novum. Natürlich gibt es schon Stellen, die den Kontakt in die Stadt pflegen, aber nicht auf der Lehrebene.

Kümmel-Schnur: Natürlich gibt es Lehrformate, die mit externen Partnern gearbeitet haben, das gab es schon lange. Es gab aber keine Stelle an der Uni, wo sie gebündelt werden konnten, keinen Ansprechpartner, sondern das musste dann jeder selber machen.

Was versprechen Sie sich davon, das Transfer Café in die Stadt zu holen?

Kümmel-Schnur: Die Universität liegt außerhalb der Stadt, wodurch ein gewisser Weg zu bewältigen ist. Es geht um unsere Auffassung von dem, was wir unter Transfer verstehen, nämlich eine Symmetrie von Kooperationspartnern. Wenn man aber symmetrisch agieren möchte, kann man nicht sagen, ich lehne mich zurück und ihr kommt zu uns, sondern muss sich auch zu den Partnern selbst bewegen.

Mühleisen: Wir möchten damit auch die Ernsthaftigkeit ausdrücken mit der Öffnung in die Stadt herunter und erwarten nicht, dass die Leute zu uns hoch an die Uni kommen.

Warum ist das Transfer Café für Unternehmen interessant und was ziehen diese für einen Nutzen daraus?

Mühleisen: Es geht um die gesellschaftliche Rolle der Uni und die Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen. Da sind wir dann eher bei Institutionen und Vereinen besser aufgehoben als bei Unternehmen, aber es wird auch Unternehmenskooperationen im Bereich der Lehre geben. Ein Unternehmen kann kein marktreifes Produkt erwarten, wenn es eine studentische Leistung ist. Aber es werden bestimmt Impulse von den Studierenden kommen, die sehr wohl auch für ein Unternehmen von Interesse sein können. Das Unternehmen ist somit dann auch Bestandteil von Bildung und ermöglicht den Studierenden, schon Praxiserfahrungen während des Studiums zu machen.

Kümmel-Schnur: Transfer ganz klassisch kommt aus den Natur- und Technikwissenschaften. Für die Geisteswissenschaften ist es etwas Neues, was wir auch etwas anders ansetzen. Als Unternehmen meinen wir schon sehr stark den Konstanzer Einzelhandel. Trotzdem sind alle Formen von gesellschaftlichen Einrichtungen angesprochen und nicht nur Unternehmen.

Wie finanziert sich das Transfer Café?

Mühleisen: Finanziert wird es quasi durch uns. Wir haben die finanzierten Stellen, wo wir im Rahmen unserer Tätigkeit sein werden.

Kümmel-Schnur: Wir sind Teil einer größeren Strategie und eines Projektes des Landes Baden Württemberg an der Uni Konstanz, das "Wille" (Wissenschaft lernen und lehren) heißt, und innerhalb dieses Projektes gibt es zwei volle Stellen, die wir beide haben.

Wo steht das Transfer Café in zwei Jahren? Was würden Sie sich wünschen?

Mühleisen: Wir würden uns natürlich wünschen, dass die Uni Konstanz tatsächlich Transfer als Lehrstrategie hat. Es wäre wünschenswert, dass über alle Bereiche hinweg transferorientierte Veranstaltungen stattfinden, dass es enge Verbindungen in die Stadt gibt.

Kümmel-Schnur: Genau das würden wir uns wünschen. Transfer in der Lehre ist ein Markenzeichen. Wir können momentan sagen, dass wir bundesweit die Nase bei den Universitäten vorn haben, was diese Aktivität angeht.

Mühleisen: Wir wünschen uns auch, dass die Studierenden sich auch die Frage stellen, inwieweit ihr Studienfach zur Lösung von gesellschaftlichen Themen und Problemen beitragen kann.

