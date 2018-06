Wie erst nachträglich bekannt wurde, hat ein 20 bis 30 Jahre alter Mann am Mittwoch der vergangenen Woche (20. Juni) gegen 21.30 Uhr eine Frau in der Dingelsdorfer Thingoltstraße sexuell angegriffen. Der Unbekannte hat laut Pressemitteilung der Polizei mit der Geschädigten am Hauptbahnhof in Konstanz den Bus nach Dingelsdorf bestiegen. An der Thingolthalle verließ die Frau den Bus, wurde von dem Mann verfolgt, anschließend angesprochen und schließlich an die Brust gefasst. Nachdem sie um Hilfe gerufen hat, flüchtete er. Der Täter ist wohl etwa 1,75 Meter groß, schlank, sprach stotternd Deutsch und war mit einer grünen Hose, Turnschuhen und einer grün-blauen Basecap und einem grau-weißen T-Shirt bekleidet. Unter dem linken Auge habe er, so die Polizei, eine Auffälligkeit gehabt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefonnummer (0 75 31) 99 52 222 zu melden.

