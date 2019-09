Der Untergrund um Konstanz herum kommt nicht zur Ruhe: Ein Erdbeben hat am Donnerstagnachmittag um 16.19 Uhr erneut die im Norden von Konstanz gelegenen Ortsteile erschüttert, diesmal erreichte es eine Stärke von 3,0 auf der Richterskala. Das vermeldet der Schweizerische Erdbebendienst .

Damit ist dieses Beben zwar schwächer als jene vom 29. August (3,4) und 30. Juli (3,7). Doch erneut versetzte es eine Vielzahl von Bewohnern in Angst, wie in den sozialen Netzwerken zu lesen war. Dem Schweizerischen Erdbebendienst nach lag das Epizentrum unter dem Konstanzer Ortsteil Dettingen in 4,7 Kilometer Tiefe.