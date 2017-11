Konstanz Seniorenzentrum auf Konzeptsuche

Die Einrichtung im Konstanzer Zentrum kommt gut an. Die Politik möchte dennoch ein Konzept, wie sie fit für die Zukunft gemacht werden kann. Aber wie soll das funktionieren?

Wenn es Suppe gibt, kommt das bei den Besuchern gut an. Immer donnerstags, über die Wintermonate hinweg, ist der Andrang im Seniorenzentrum Bildung und Kultur besonders groß. Geht es nach der Politik, soll die Einrichtung mehr solcher Angebote ins Programm aufnehmen. Sie soll gar zu einem Quartierszentrum werden, an Weihnachten öffnen, damit so mancher älterer Konstanzer nicht alleine die Feiertage verbringen muss. Die Wünsche sind vielfältig. So bleibt am Ende der Diskussion im Sozialausschuss die Frage, wohin die Reise mit dem Seniorenzentrum denn gehen soll. Die Stadträte wollten schließlich ein neues Konzept für das Haus an der Oberen Laube. Die Verantwortlichen des Zentrums haben für sich bereits Antworten gefunden.

Die Mitarbeiter von Seniorenzentrum und Sozialamt haben ein Jahr lang an dem Konzept gearbeitet: Im November 2016 hatten sie die Kommunalpolitiker beauftragt, das Angebot in der Einrichtung zu reflektieren und diese fit für die Zukunft zu machen. Eine Forderung, die auch der Stadtseniorenrat gestellt hatte. Allerdings war das Verhältnis zwischen ihm und der städtischen Seite voller Spannungen, was sich auch in der Sitzung des Sozialausschusses am 9. November 2016 widerspiegelte. Bürgermeister Andreas Osner wehrte sich gegen massive Kritik der Gremiumsführung an Verwaltung und Mitarbeiterinnen des Seniorenzentrums. Von konstruktiver Zusammenarbeit war wenig zu spüren.

Zwischenzeitlich hat sich die Situation geändert. Mit der neuen Führung des Stadtseniorenrats ist "die Atmosphäre besser geworden", sagte Vorsitzender Hans-Peter Klauda. Die Seniorenvertretung sieht sich als Partnerin des Seniorenzentrums und bringt Ideen ein. Die Kommunikation scheint jedoch noch nicht auf optimalem Stand zu sein. Klauda kritisierte, dass die Einrichtung acht bis neun Wochen im Jahr geschlossen habe, das Café habe schlechte Öffnungszeiten, es bedürfe kleiner baulicher Veränderungen im Freibereich. Irene Jun, im Sozialamt zuständig für die städtische Seniorenarbeit, erklärte, das Seniorenzentrum habe lediglich sieben Wochen geschlossen gehabt; bauliche Veränderungen seien nicht notwendig, weil das Haus und sein Garten barrierefrei seien und die Nutzung einer Treppe im Freibereich vermieden werden könne; zum Angebot im Café sagte Jun: "Der Bedarf an längeren Öffnungszeiten ist nicht da".

Diese Aussage hatte sie nicht aus der Luft gegriffen. Sybille Lepschi und Beatriks Begovic, verantwortliche Mitarbeiterinnen des Seniorenzentrums, legten dem Sozialausschuss das Ergebnis einer Umfrage dar. Rund 270 Besucher hatten sie befragt mit dem Ergebnis: Drei Viertel sind mit den vorhandenen Öffnungszeiten überaus oder sehr zufrieden, weitere 25 Prozent zufrieden. Beim Veranstaltungsprogramm holen Lepschi und Begovic zwischenzeitlich die Senioren selbst ins Boot. Sie haben mehrfach Treffen organisert, den Bedarf abgefragt sowie organisatorische Fragen erörtert. Klar ist aber auch, dass alles seine Grenzen hat. Soll heißen: Wer nach wie vor längere Öffnungszeiten für das Café fordert, wer mehr Veranstaltungen und ein größeres Angebot im Seniorenzentrum möchte, muss das hauptamtliche Personal aufstocken.

Sybille Lepschi und Beatriks Begovic haben die einzigen zwei Stellen inne. Noch mehr Senioren für eine freiwillige Mitarbeit zu finden, wie angedacht, dürfte sie zunehmend vor eine Herausforderung stellen. Auch die Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement hat Grenzen. "Mehr Personal kann man fordern", sagte Kurt Demmler (CDU) im Sozialausschuss, "bei den Haushaltsberatungen werden wir sehen, wie ernst es uns damit ist". Vielleicht würde damit ein Angebot an Weihnachten möglich, wie Zahide Sarikas (SPD) und Michael Fendrich (FDP) wünschten.

Mehr Personal für schlussendlich was? Eine klare kommunalpolitische Linie nach dem Bericht zur konzeptionellen Weiterentwicklung fehlte; vielleicht hätte den Ausschussmitgliedern ein Einblick vor Ort die Diskussion erleichtert. So liegt es an den Mitarbeitern des Seniorenzentrums, am Angebot weiterzufeilen. Die Forderung, das Haus in ein Quartierszentrum umzubauen, wischte Irene Jun erneut vom Tisch. Bereits vor einem Jahr hatte sie diesem Vorschlag eine Absage erteilt, und sie begründete dies nun damit: "Wer würde auf die Idee kommen, das Kikuz oder Jugendzentrum in ein Quartierszentrum zu verwandeln?" Das Seniorenzentrum verstehe sich als Angebot für ältere Menschen aus allen Stadtteilen. Es nun in seiner Arbeit auf Altstadt und Paradies zu konzentrieren, widerstrebe seiner inhaltlichen Ausrichtung.

Eine gute Mischung aus Quartiers- und Begegnungszentrum hatte Gabriele Weiner vom Jungen Forum bereits im vergangenen Jahr angeregt, ihre Fraktionskollegin Christine Finke wiederholte dies im jüngsten Sozialausschuss mit der Absicht, einen förmlichen Antrag zu stellen: Die Obere Laube 38 solle ein Quartierszentrum werden, ein Haus für alle Bürger. Ein Quartierszentrum ist mit der Bebauung des Döbeles geplant.

Die Zielgruppe an der Ausrichtung und Gestaltung des Programms beteiligen und geänderte Bürozeiten sind Beispiele für bereits umgesetzte Maßnahmen im Seniorenzentrum. Es soll sein Image auch in der Außenwahrnehmung verbessern. Das Haus liegt an der Laube wenig wahrnehmbar für jene, die es nicht kennen. Zumal der Eingang auf der Rückseite liegt. Ein veraltetes Schild weist schmucklos auf das Seniorenzentrum hin, ein Schaukasten hat auch schon bessere Tage gesehen. Das soll sich mit einer drei Meter hohen Stele ändern. Sie sei bereits angeschafft, erklärte Irene Jun im Sozialausschuss. Ein Bauantrag sei gestellt, um das neue Leitsystem umzusetzen. Dazu gehört ein neuer Schaukasten zur Information über die Angebote in der Einrichtung. Damit in Zukunft vielleicht auch jene den Eingang finden, die es bislang nicht tun. Wie es sich Kommunalpolitik und Stadtseniorenrat wünschen. Wobei bis zu mehr als 700 Besucher pro Woche schon jetzt für sich sprechen. Sie kommen nicht nur, wenn es Suppe gibt.

Das Seniorenzentrum

Sein ganzer Name lautet Seniorenzentrum Bildung und Kultur. Es liegt an der Oberen Laube 38 und hat in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag geferiert. Eine Gruppe von Senioren hatte im Jahr 1987 in Kooperation mit der Stadt den Startschuss für ein Konstanzer Seniorenzentrum gegeben. Die Einrichtung bietet in seinem Programmheft Kurse wie Qi Gong an, ebenso Vorträge und Ausfahrten. Senioren beteiligen sich an der Umsetzung des Programms. Beliebt sind im Zentrum die Freitagserzähler, in denen Konstanzer aus ihrem Leben berichten. Das Café ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und zudem montags bis donnerstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Dort treffen sich viele selbst organisierte Gruppen zum Plausch, spielen Karten oder Schach. Der Hospizverein bietet dort sein Trauercafé an. Im Winter ist das Café über Mittag für die Suppenküche geöffnet.