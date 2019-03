In vielen Konstanzer Geschäften kann man inzwischen mit dem Smartphone bezahlen. Die Steuererklärung schicken wir digital an das Finanzamt, das Ticket für die Schwarzwaldbahn können wir kurz vor Abfahrt auf das Smartphone laden.

Doch wenn es um den Ausfuhrschein geht, befindet sich auch Konstanz noch im analogen Zeitalter

Grüne Zettel werden von Hand ausgefüllt, unterschrieben, am Zoll abgestempelt und in den Geschäften archiviert. Das ist nicht nur umständlich, sondern oft genug auch mit langen Wartezeiten verbunden. Seit Jahren fänden es alle gut, wenn endlich der digitale Ausfuhrschein käme. Die Politiker, die Industrie- und Handelskammer, der Konstanzer Einzelhandelsverband, der Zoll.

Passiert ist aber bislang nichts – weil die Mühlen im Berliner Finanzministerium langsam mahlen und die Politik nicht verstanden hat, wie Digitalisierung funktioniert.

Fangen wir mal damit an: Das prinzipielle Ja zum digitalen Ausfuhrschein ist immerhin schon in Berlin angekommen. Dass der Ausfuhrschein Sache des Bundes ist, liegt daran, dass es letztlich um das Steuerrecht geht. Und das ist komplex, keine Frage. Entsprechend anspruchsvoll sind die rechtlichen und technischen Vorgaben für eine App, die nicht nur in der Grenzregion zwischen Konstanz und Waldshut, sondern theoretisch in ganz Deutschland eingesetzt werden können soll.

Nun soll diese App aber ein Dienstleister entwickeln, der noch nie eine App in diesem Umfang programmiert hat

Die Aufgabe liegt nämlich beim Informationstechnikzentrum Bund, das zum Bundesfinanzministerium gehört. Eine Ausschreibung beispielsweise an einen externen IT-Dienstleister sei deshalb nicht erforderlich, erklärt die Pressestelle der Generalzolldirektion in Bonn.

Noch gibt es allerdings nicht einmal einen Auftrag zur Entwicklung. Dafür eine erste Kostenschätzung der Generalzolldirektion: 26 Millionen Euro soll die Entwicklung und die Inbetriebnahme der App für den digitalen Ausfuhrschein kosten.

Konstanz Lästige Warteschlangen an unseren Supermarktkassen, Zöllner die im Akkord grüne Zettel stempeln: Wo bleibt der digitale Ausfuhrschein? Das könnte Sie auch interessieren

Erich Ortner kann da nur mit dem Kopf schütteln

"Das ist ein Beispiel, wie in Deutschland Innovationen verhindert werden. Man baut Probleme und einen Verwaltungsapparat auf, der unheimlich langsam und weit entfernt von denen ist, die die Anwendung tatsächlich nutzen", sagt der emeritierte Professort Erich Ortner.

Ortner ist emeritierter Professor der Wirtschaftsinformatik, lehrt an der Konstanzer Hochschule HTWG zu Themen wie Smart City und hat im August mit seinem Professoren-Kollegen Marco Mevius eine Abschlussarbeit betreut: "Digitale Mehrwertsteuer-Rückerstattung. Konzept zur IT-gestützten Abwicklung in der Region Hochrhein-Bodensee."

In der wissenschaftlichen Arbeit geht es auf über 70 Seiten um die technischen und rechtlichen Grundlagen, was sich für die Einkaufstouristen, Händler und den Zoll verbessern würde. Und darum, wie die App und die dazugehörige Webseite konkret funktionieren und aussehen könnte:

Der Start-Screen der App, die in Konstanz entwickelt wurde. | Bild: Eugen Gering

Die Arbeit enthält also so ziemlich alles, was das ITZBund noch genauer ausarbeiten müsste

"Das ITZBund spricht selbst von fehlendem technischen Sachverstand auf dem Gebiet der professionellen App-Entwicklung", kommentiert Ortner. Dabei sei die Methodik und Technologie praktisch seit mehr als zehn Jahren überall auf der Welt, zum Beispiel durch Apple, im Einsatz. "Auch an deutschen Hochschulen bringt man das Know-How mindestens seit zehn Jahren zur Anwendung."

Nach Angaben von Ortner könnten die Absolventen mit einem Startkapital von 100.000 Euro ein Jahr lang die App weiter entwickeln und wären gleichzeitig regionale Ansprechpartner.

Wäre das nicht eine tolle, günstige, schnelle und smarte Lösung?

Die Generalzolldirektion wiegelt ab: "Es ist nicht beabsichtigt, die bisher geleisteten Arbeiten und die vorgenommenen Planungen ohne zwingende Gründe abzuändern, weil dann unter Umständen das ganze Verfahren neu beginnen müsste", so ein Sprecher.

Zudem beinhalten die Kostenschätzungen der Zollverwaltung neben den reinen Entwicklungskosten für eine App alle Aufwände für die Inbetriebnahme eines Verfahrens, also zum Beispiel auch Entwicklungskosten für das dahinterliegende eigentliche IT-Verfahren, Schulungen und Hardwarebeschaffungen.

Fazit: "Von hier kann nicht beurteilt werden, welche Anforderungen dem von Ihnen genannten Startkapital von 100.000 Euro zu Grunde gelegt wurden."

Für Erich Ortner zeigt die Debatte um die Ausfuhrschein-App vor allem eines:

„Die deutsche öffentliche Verwaltung lebt in Zeiten der allgegenwärtigen Digitalisierung noch quasi in der Steinzeit.“

Und dann hat er zumindest noch einen anderen Lösungsvorschlag: Die erfahrenen IT-Absolventen der Hochschulen sollten wenigstens vom ITZBund abgeworben werden.