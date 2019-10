von Nicole D’Orazio

Ein Ninja trifft auf einen Waschbären. Das war am Schmotzigen Dunschtig an der Konstanzer Fasnacht vor mehr als einem Jahr. „So haben wir uns kennengelernt“, erzählt Oskar Hölderlin. Er war als japanischer Krieger verkleidet. Atlanta Miaja Pérez trug ihren Waschbär-Pyjama.

„Sie war etwas traurig, weil ihr Hund gestorben war. Ich konnte sie damit aufheitern, dass ich ihr von Holly, meiner jungen Manchester-Terrier-Hündin, erzählt habe,“ sagt Hölderlin. Schließlich habe er sie eingeladen, mit ihnen einmal einen Spaziergang zu unternehmen. Dann hat es gefunkt zwischen dem Ermatinger und der Konstanzerin.

„Also eigentlich habe ich mich zuerst in Holly verliebt. Sie ist so was von süß“, sagt die 22-Jährige und lacht.

Sie hat sich nicht zum ersten Mal in einen Schweizer verguckt

Dass er in der Schweiz und sie in Konstanz wohnt, hat die beiden nie groß beschäftigt. „Das ist für uns kein Thema. Wir wohnen einfach an zwei verschiedenen Orten und führen eine Wochenend-Beziehung“, meint der 23-Jährige. Und der Raum Kreuzlingen-Konstanz gehöre sowieso zusammen. Unter der Woche weilt er zudem in Zürich, wo er an der Medizin studiert.

Konstanz Über die Grenze in unseren Köpfen: Die Nachbarschaft mit den Schweizern empfinden viele Konstanzer als Belastung. Warum es Zeit ist, das Positive zu sehen. Das könnte Sie auch interessieren

Die Liebe hat schon immer Paare über Landesgrenzen hinweg verbunden. „Oskar ist nicht mein erster Schweizer Freund“, verrät Atlanta Miaja Pérez. „Anscheinend habe ich eine Schwäche für sie. Nein – das ist doch Zufall. Es geht schließlich um die Person und nicht um die Nationalität.“

Sie selber hat den spanischen Pass, ist aber in Deutschland geboren und aufgewachsen. Vor zweieinhalb Jahren ist sie aus Bayern nach Konstanz gezogen, um hier eine Ausbildung als Produktdesignerin zu absolvieren.

Nationalität? Für jungen Menschen sei sie kein Thema mehr

„Für die junge Generation spielen Nationalitäten oder Grenzen keine Rolle mehr. Wir sind offen“, sagt Oskar. Sein Vater ist Schweizer, die Mutter Deutsche. In der Region Kreuzlingen mit einem Ausländeranteil von über 50 Prozent sei es ja auch völlig normal. Man wachse mit der Multikulturalität auf.

„Vielleicht ist das bei Älteren eher ein Thema.“ Er habe jedenfalls viele Kollegen, die aus Deutschland stammen, heute aber in der Schweiz leben. „Ich musste mir auch noch nie dumme Sprüche wegen meiner deutschen Freundin anhören.“ Von der Familie sowieso nicht.

Die Schwestern foppten sie: Der Schweiz komme sicher nur zum einkaufen

„Meine Schwestern haben mich zu Beginn der Beziehung etwas geärgert, weil ich einen Schweizer Freund habe“, erzählt Atlanta Miaja Pérez. „Er sei sicher arrogant und gehe nur in Konstanz aus oder einkaufen, haben sie gesagt. Aber das war nur Spaß, um mich aufzuziehen.“ Von solchen Klischees halte sie nichts, und Oskar erfülle auch keines davon. „Manche Schweizer sind allerdings etwas geizig und geben kein Trinkgeld“, sagt sie, die einen Nebenjob in der Gastronomie hat.

Spazieren in der Schweiz, ausgehen in Konstanz – oder Zürich

Meistens treffen sich die zwei in Ermatingen. „Das liegt an Holly“, erklärt der Schweizer. „Wir sind oft in Wäldi unterwegs, wo der Hund von der Leine darf, oder dann am See und Seerhein.“ Dort sei es wunderschön, sagt Atlanta. Zum Ausgehen zieht es das Paar nach Konstanz. „Hier gibt es halt einfach mehr und die Bars sind entspannter“, begründet sie.

„Oder wir sind in Zürich unterwegs“, ergänzt Hölderlin. Die Deutsche kann sich vorstellen, in die Schweiz zu ziehen. „Ich bin offen. Aber das kann genau so gut wieder Bayern oder Spanien sein. Hauptsache wir sind zusammen.“